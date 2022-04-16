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"Kıb-Tek ve El-Sen anlaştı"

16 Nisan 2022 Cumartesi 22:14
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"Kıb-Tek ve El-Sen anlaştı"

Başbakan Faiz Sucuoğlu: "Mutlulukla ifade edebilirim ki, Başbakan olarak benim tanıklığım ve onayımla Kıb-Tek Yönetimi ile El-Sen arasında bugün bir anlaşma imzalanmıştı dedi.

Başbakan Sucuoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın eylemi, ülkenin büyük bir kısmını uzun süre karanlıkta bırakma noktasına getirmiş, kamu yönetiminde, ciddi aksamalara yol açmış, stratejik kurumlarda, görevleri durma noktasına getirmiştir. Böyle bir ortamda iken, görüşmeler vesilesiyle dün akşam geç saatlerde, Kıb-Tek Yönetimi ile El-sen tarafından bir niyet metni hazırlanmıştır. 
Durumun aciliyeti ve enerji üretiminin durma noktasına gelmesi tehlikesi ve hükümetin uzlaşı arzusunu ortaya koymak için söz konusu  metin tarafımdan imzalanmasıyla eylem dün gece askıya alınmıştır.
Metin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetimi ile El-Sen arasında bugün gün boyu devam eden müzakerelerin zeminini oluşturmuştur. 
Mutlulukla ifade edebilirim ki, Başbakan olarak benim tanıklığım ve onayımla Kıb-Tek Yönetimi ile El-Sen arasında bugün bir anlaşma imzalanmıştır. 
Niyet metni ile geçici olarak askıya alınan eylem bu anlaşma ile tamamen kaldırılmıştır.
Bundan sonraki süreçte KIB-TEK Yönetimi ile El-Sen, hükümetin desteği ile,  bu ülkenin en önemli kurumlarından biri olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yapısal ve mali sorunlarının çözümü konusunda birlikte çalışmak konusunda da prensipte mutabakata varılmıştır. 
Hükümetimiz elektrik enerjisi konusunu yeni dönemde öncelikleri arasına almış ve elektrik konusunun tartışma konusu olmaktan çıkması için var gücüyle çalışacaktır.
Başbakan olarak ne şahsi geleceğimizi, ne de siyasi kaygılarımızı, halkın çıkarları ve yararına olacak icraatların önünde asla tutmayacağız ve halkımızın menfaatine olan her işe imzamızı atmak yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Dr. Faiz Sucuoğlu 
Başbakan

Son Güncelleme: 16.04.2022 22:25
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