KIB-TEK Yakıt İhalesi… Keşke, sıfır kuşku olsa…

KIB-TEK’in 220 bin ton akaryakıt temin ve taşıma ihalesinde teklifler dün 10.30 dolaylarında Merkezi İhale Komisyonu’nda açıldı.

Dört firma teklif verdi.

Kısa isimi OEM olan firmanın zarfından rakamsal bir teklif yerine, ilginç, düşündürücü bir not çıktı… Zarftan çıkan yazılı notta, güvensizlik nedeniyle, teklif verilmediği yazıyordu. Hiç kimse bu konuda, dudak büküp, omuz sallayarak, “Hadi canım sen de” diyemez.

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İhalenin amacı, kurallara eksiksiz uyumla, birden fazla tarafın teklif vermesiyle, kurumsal, toplumsal yarar sağlamaktır.

Hatta iki aşamalı teklifle, bu amaca daha da yakınlaşma hedeflenir.

Dün zarflar açıldığı zaman Everest Energy’nin 36.95 dolar, Sidereal’in 36.00 dolar, TPIC’in ise 27.69 dolar teklif attığı ortaya çıktı.

Kısa bir ara verildikten sonra ikici tur için yazılı teklifler alındı. Bu kez Everest Energy 33.95 dolar, Sidereal 33.72 dolar, TPIC’in ise 27.29 dolar teklif verdiği görüldü.

Bu durumda ihaleyi almaya TPIC çok yakın.

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İhale salonda sonuçlandı, ancak kesin sonuç olarak açıklanmadı.

Neden?

İlk etapta değerlendirilen dosyaların, özellikle TPIC’in dosyasının teknik incelemesinin tamamlanması için.

Konuya yakın olan çevrelere göre, böyle bir teknik incelemenin uzun sürmemesi gerekiyor. Uzun sürüyorsa, dosyada var olan belgelerle ilgili ikilem var demektir.

İhalenin herkesin gözleri önünde ve kameraların kaydı altında sonuçlanması fazla uzun sürmedi. Ancak teknik inceleme sonuçlanamadı.

Bazı çevrelere göre sonuç bugün de zor açıklanır. “Pazartesi ancak açıklanır” diyenler de var.

Bu satırların yazarı olarak bilgi temelli yazı yazarım.

Gelinen aşamada en sağlıklı bilgi kaynağı olarak Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin’i gördüm. 14.21’de telefonla aradım. Uygun olmadığı için yanıt veremediğini düşünüyorum. 14.24’te “ Halis Bey, KIB-TEK yakıt ihalesinde en düşük teklifi veren TPIC’in dosyasında rafineri obsiyon belgesi var mı? Bunu sormak için aramıştım.”, mesajını gönderdim.

16.34’te, “Belge vardır. İçeriği ile ilgili teknik değerlendirme yapılıyor. Belge olmasa teklif geçersiz olurdu” mesajını yazıp iletti MİK Başkanı Halis Üresin. Duyarlılığına teşekkür ederim.

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Geçmiş ihalelerden “acı” deneyimler olmasa, bu ihaleyle ilgili kuşkucu yaklaşmazdım, kendi adıma.

Kuşku duyuyor muyum?

Yalan mı söyleyim? Evet kuşku duyuyorum.

Neden?

Rafineri obsiyon belgesinin içeriği çok açıktır. Bir bakışta, tamam olup olmadığı anlaşılır.

Örneğin, “İhaleyi kazanırsam, rafineri obsiyon belgesini sunacağız” diye yazılı bir belge, ihaleye katılmak için yetmez. Öyle olmasa KIB-TEK Genel Müdürü 11 Haziran 2021 tarihli yazısında, “İdari şartnamenin10.1 maddesinde rafineri ve geminin obsiyon belgelerinin birlikte sunulmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir” diye yazar mıydı?

İhale sonucunun makul süre içinde açıklanamaması kafalarda kuşkuya dönük soru işaretleri yarattı mı? Bende yarattı.

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KIB-TEK Yakıt İhalesi teknik takibi önemli bir ihaledir.

Talep edilen yakıtın kükürt oranının birin altında olması koşulu var. Yakıtın istenilen özellikte olması, zamanında temin ve teslim edilmesi, teslim aşamasında eksiksiz denetimler yaşamsal önemdedir.

İhalenin sonuçlanmasından sonra temin edilecek yakıt çok daha önemli hale gelir. Yakıtın rafineri obsiyon belgesi tamda bu nedenle gereklidir.

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Bu satırları yazarken aklıma Yeni Ercan ihalesi geldi.

Eylül 2012’de Ercan ihalesi yüzde 47.80 cirodan devletin pay almasıyla Taşyapı ve Terminal Yapı ortaklığına kaldığı gün görüşüm, fikrim, öngörüm neyse hiç değişmedi. Zaman beni yüzde yüz haklı çıkardı.

O zaman, “Bu ihale kolay kolay sonuçlanmayacak” içerikli bir yazı yazıp, endişelerimi seslendirmiştim.

Benzer endişeleri şimdi de taşıyor muyum? Taşıyorum. Yineleyim, ihalenin sonuçlanması değil, şartnamedeki kurallara eksiksiz uyumla hayat bulmasıdır önemli olan.

Konuyla ilgili dileğim, yanılmaktır.

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KIB-TEK ve Merkezi İhale Komisyonu’ndan yakıt ihalesinin sonuçlanmasıyla ilgili bir açıklama yok. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Nihayet bugün ihale neticelendi. Türkiye Enerji Bakanlığının bir alt kuruluşu olan TPİC, 27.29$ fiyat vererek ihaleyi kazandı” dedi. MİK’ten bir onay, yazımı tamamladığım 21.52’ye kadar yoktu.

KIB-TEK ve toplumun kazancına olacak sonuçları alkışlarız. Yeter ki, başında ve devamında kazanım devam etsin.

(Hasan Hastürer/ Noktakibris)