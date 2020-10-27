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KIB-TEK YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞMELER RANDEVU USÜLÜ YAPILACAK

Özel, tüzel kişiler veya firmaların Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yetkilileri ile görüşmelerinin Covit-19 salgını nedeniyle randevu usulü yapılacağı bildirildi.

27 Ekim 2020 Salı 14:10
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KIB-TEK YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞMELER RANDEVU USÜLÜ YAPILACAK

Özel, tüzel kişiler veya firmaların Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yetkilileri ile görüşmelerinin Covit-19 salgını nedeniyle randevu usulü yapılacağı bildirildi.

Kıb-Tek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 0548 864 12 14 numaralı telefona atılacak mesaj (sms veya whatsapp mesaj) ile görüşülmek istenen kişi ve konu belirtilerek randevu talep edilmesi gerekiyor.

Açıklamada talep edilen randevu ile ilgili olarak mesaj (sms veya whatsapp mesaj) yolu ile geri dönüş yapılarak randevu detaylarının verileceği de belirtildi.

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