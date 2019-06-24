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Kıb-TEK: Yolsuzlukla Suçlanan Kişiler İçin Yasal Süreç İşliyor

"Kurumumuzun tek bir kuruş zarara uğratılmaması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır"

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:46
Kıb-TEK: Yolsuzlukla Suçlanan Kişiler İçin Yasal Süreç İşliyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Mağusa Bölge Amirliği’nde meydana gelen yolsuzluk olayıyla alakalı görüldükleri için haklarında soruşturma başlatılan kişilerin Lefkoşa’da göreve başlamalarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada “yolsuzluk suçlamasıyla ilgili haklarında soruşturma açılan kişilerle ilgili yasal süreç işliyor” denildi.

Personelin göreve alınması, görevden geçici veya kesin çıkarılması konusunda tek yetkili merciinin KIB-TEK Yönetim Kurulu olduğuna işaret edilen açıklamada, hükümet değişikliği ile birlikte yedi üyeli Yönetim Kurulu’nun As Başkan dâhil üç üyesinin istifa ettiği dile getirildi.

Yeni Yönetim Kurulu’nun henüz Bakanlar Kurulu tarafından atanmadığı dile getirilen açıklamada, “KIB-TEK’in bağlı olduğu Elektrik İnkişaf Yasası gereği Yönetim Kurulu’nun toplantı yapıp karar üretebilmesi için en az beş üyenin toplantıda hazır bulunması ve dört üyenin karar için olumlu oy kullanması gerekmektedir” denildi.

Mahkeme kararı ile kefaletle serbest bırakılan ilgili kişilerin, yeni Yönetim Kurulu atanıp konuyla ilgili bir karar üretinceye kadar Kurum Müdürlüğü tarafından tedbir amaçlı olarak Lefkoşa’daki Genel Merkez’de farklı bölümlerde görevlendirildiği kaydedilen açıklama, şöyle sürdü:

“Diğer yandan haklarında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmayan benzer durumdaki kamu personeline uygulanan mevzuat, KIB-TEK Disiplin Tüzüğü gereği KIB-TEK personeli için de geçerlidir. Mahkeme süreci tamamlanıp mahkûmiyetin kesinleşmediği bu gibi hallerde, personelin işine son verilemez. Bunun yerine KIB-TEK Yönetim Kurulu kararı ile yarı ödenekle geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları yapılabilmektedir.

KKTC’nin her bir yurttaşı için geçerli olduğu gibi KIB-TEK de bir kamu kurumu olarak yasalara uygun hareket etmek zorundadır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi halkımızın ve Kurumumuzun tek bir kuruş zarara uğratılmaması için sürecin sonuna kadar takipçisi olunacaktır. Görülen lüzum üzerine kamuoyuna saygı ile duyurulur”.

(BRT/TAK)

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Son Güncelleme: 24.06.2019 16:34
Anahtar Kelimeler:
KIB-TEK
Yorumlar
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ZEKİ 2019-06-24 15:51:24

PEEEEEEEE

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Girneli 2019-06-24 16:35:47

Way Guzummm

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Realist 2019-06-24 16:55:08

işeyin ve yatın :) en azından bunu yapabilirsiniz :)

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Mustafa 2019-06-24 22:31:53

Bre sözüm ona utanmazlar gariban 1tl eksik yatırsa elektriğini kesersiniz neymiş otomatik kurumu soyan personeli tekrar ise alırsınız neymiş süreç vatandaşa okkalı zam var yakında açığı ensemizden kapatacaklar yazıklar olsun üniversite bitiren gençlerimiz da memleketi terketsin işsizlikten

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Cem 2019-06-24 23:01:23

Yönetim hırsız nolacak

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