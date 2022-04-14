Kıb-Tek Yönetim Kurulu acil toplandı

El-Sen’in birçok kurumun borcu olduğu iddiasıyla kurumların elektriklerini kesmesi sonrası, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere elektriği kesilen kurumlar ‘borcu yok’ yazısı paylaşıyor. Kıb-Tek ise El-Sen’in tavrı nedeniyle şu sıralar acil toplantı yaparken, sendikanın ise polise şikayet edildiği belirtildi...