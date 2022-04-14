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Kıb-Tek Yönetim Kurulu acil toplandı

El-Sen’in birçok kurumun borcu olduğu iddiasıyla kurumların elektriklerini kesmesi sonrası, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere elektriği kesilen kurumlar ‘borcu yok’ yazısı paylaşıyor. Kıb-Tek ise El-Sen’in tavrı nedeniyle şu sıralar acil toplantı yaparken, sendikanın ise polise şikayet edildiği belirtildi...

14 Nisan 2022 Perşembe 13:53
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Kıb-Tek Yönetim Kurulu acil toplandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) hareketli saatler yaşanıyor. Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) birçok kurumun borcu olduğunu ileri sürerek, elektriği kesmesi sonrası, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bazı kurumlar ‘borcu yok’ yazısı paylaşmaya başladı.

YÖNETİM KURULU 'ACİL' TOPLANDI

Sendikanın eyleminden rahatsızlık duyan Kıb-Tek Yönetim Kurulu, şu sıralarda ‘acil’ çağrısıyla toplantı gerçekleştirirken, sendikanın ise polise şikayet edildiği kaydedildi.

'İŞ BAŞI YAPMAMA' EYLEMİ SÜRÜYOR

Öte yandan El-Sen, salı günü başlattığı iş başı yapmama eylemine de devam ediyor.

HABER- Kaynak: Kıbrıs Postası

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