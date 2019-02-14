Bakanlar kurulundan alınan karar neticesinde ,hükümet politikalarına bağlı kalmadığı için ve Yönetim Kurulundan habersiz adımlar attığı gerekçesi ile görevinden alındığı öğrenilen Hüdaoğlu'yla ilgili Resmî açıklamayı Başbakan’ın yapması bekleniyor
KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüdaoğlu görevden alındı!
14 Şubat 2019 Perşembe 20:11
Şu sigortalardan elektrik geçmez durumdayken bile gelen 100₺ lik faturalar hakkında da açıklama yapar umarım :)
Şu sigortalardan elektrik geçmez durumdayken bile gelen 100₺ lik faturalar hakkında da açıklama yapar umarım :)
Bu memlekette dürüst adamın değeri yok.hukumet programı nedir ? Özelleştirme mi ? Ozerklestirmemi ? Evet elektrik pahalı ama sebebi nedir ? Artan petrol fiyatlarımı? Aksa kuruma sattığı kW 1 TL olan elektriği kurum halka 80 kuruşa vermesimi ? Aksa özel neden 25 kuruşa elektrik üretemiyor? Bunlardan kim neamalaniyor? Özelleştirme gerçekleştiği gün elektrik 25 kuruş olacağının garantisi nerede hangi siyasi bunun garantisini verir .hatirlarmisiniz bir su geldi Türkiye'den 30 kuruşa kullanacaktik ama 5 liraya kullanıyoruz bunun cevabını verecek biri varmı?daha bir çok örnek var maalesef.biz Kıbrıs halkı her şeyi çabuk unutuyoruz ideoloji uğruna yakıp yikmaktada üzerimize yok cahiliz başka açıklaması yok.uzulerek seyrediyorum kurum ozelelstigi gün den 1 ay sonra anlayacaksınız ama avutaniniz olmayacak.
Bu büyük yanlış hüdaoğlu dürst bir abimiz bu hükümetin yaptığı yanlışlardan birtanesi .KKTC DE HIRSIZA DEYER BÜYÜK DÜRÜSTÜ TAŞLAYAN ÇOK OLUR