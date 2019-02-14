KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüdaoğlu görevden alındı!

Yönetim Kurulu Başkanı Hüdaoğlu görevden alındı!

Bakanlar kurulundan alınan karar neticesinde ,hükümet politikalarına bağlı kalmadığı için ve Yönetim Kurulundan habersiz adımlar attığı gerekçesi ile görevinden alındığı öğrenilen Hüdaoğlu'yla ilgili Resmî açıklamayı Başbakan’ın yapması bekleniyor