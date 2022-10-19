Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cengiz Deniz teslim oldu
Cengiz Deniz teslim oldu
Uyuşturucu davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar verildi
Bir kişiyi ciddi şekilde darp ettiler
Bir kişiyi ciddi şekilde darp...
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
banner107

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Paşa açıkladı

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, “Vatandaşlar çoklu tarifeye geçmeye mecbur değil. İsteğe bağlı olarak bize gelip, 'çoklu tarifeye geçmek istiyorum' ya da 'istemiyorum' diyecekler." dedi.

19 Ekim 2022 Çarşamba 20:36
36 Okunma
KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Paşa açıkladı



Başbakan Ünal Üstel'in elektrikte çoklu tarifeye geçilmesi yönünde karar aldıklarını açıklaması sonrası, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, açıklamalarda bulundu. 

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Paşa, son 1 yılda elektrik fiyatlarının arttığını ve vatandaşın 'çoklu tarife'ye geçilmesini talep ettiğini kaydetti.

Paşa, “Vatandaşlar çoklu tarifeye geçmeye mecbur değil. İsteğe bağlı olarak bize gelip, 'çoklu tarifeye geçmek istiyorum' ya da 'istemiyorum' diyecekler" ifadelerini kullanarak, "1 Kasım'dan itibaren çoklu tarife yürürlükte olacak." dedi. 

Yarın saat 11.00’da Yönetim Kurulu toplantısı olduğunu aktaran Paşa, birkaç gün içerisinde uygulamanın netleşeceğini de belirtti.

Kaynak: Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
KIBTEKHüseyin Paşaçoklu Tarife
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üstel, Girne - Alsancak Yolu Duble Yol Projesi için incelemelerde bulunacak
Üstel, Girne - Alsancak Yolu Duble Yol Projesi için incelemelerde bulunacak
Yeni İskele’de bu gece yarısı telefon ve internet hizmetli aksayacak
Yeni İskele’de bu gece yarısı telefon ve internet hizmetli aksayacak
"16 Köyümüzde toplam 45 km yol yapımına başlandı"
"16 Köyümüzde toplam 45 km yol yapımına başlandı"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim