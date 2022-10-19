KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Paşa açıkladı

Başbakan Ünal Üstel'in elektrikte çoklu tarifeye geçilmesi yönünde karar aldıklarını açıklaması sonrası, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, açıklamalarda bulundu.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Paşa, son 1 yılda elektrik fiyatlarının arttığını ve vatandaşın 'çoklu tarife'ye geçilmesini talep ettiğini kaydetti.

Paşa, “Vatandaşlar çoklu tarifeye geçmeye mecbur değil. İsteğe bağlı olarak bize gelip, 'çoklu tarifeye geçmek istiyorum' ya da 'istemiyorum' diyecekler" ifadelerini kullanarak, "1 Kasım'dan itibaren çoklu tarife yürürlükte olacak." dedi.

Yarın saat 11.00’da Yönetim Kurulu toplantısı olduğunu aktaran Paşa, birkaç gün içerisinde uygulamanın netleşeceğini de belirtti.

Kaynak: Kıbrıs Postası