KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hasan Amca getirildi

Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda (KIB-TEK) Yönetim Kurulu'nda yapılan görev değişikliklerini açıkladı.

Başkanlık görevine Prof. Dr. Hasan Amca'nın getirildiğini kaydeden Bakan Atun, yine yönetim kurulunda, Prof. Dr. Ahmet Biricik'in de yer alacağını söyledi.

İktisat ve finans uzmanı Erman Faydalı'nın da yönetim kurulunda yer alacağını söyleyen Atun, Hasan Akyiğit'in de yeni atananlar arasında olduğunu söyledi.

"DALMAN AYDIN, VEKALET EDECEK"

Atun ayrıca kurum müdürlüğüne Dalman Aydın'ın vekalet etmeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası