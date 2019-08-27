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Kıb-Tek Yönetim Kurulu'na 48 saat süre...

27 Ağustos 2019 Salı 13:39
Kıb-Tek Yönetim Kurulu'na 48 saat süre...

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN, bugün yayınladığı açıklama ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu’na 48 saat süre verdi. EL-SEN Yönetimi olarak 29 Ağustos Perşembe günü saat 09:00’da Maliye Bakanlığından başlamak üzere kuruma borcu olan ve ödeme gerçekleştirmeyen yerlerin elektriğini kesileceğini duyurdu..

Açıklama şöyle:.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına;

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası olarak gerek devlet kurumlarına, gerekse de sermaye kesimine normal vatandaşa uygulanan muamelenin aynısının uygulanmasını talep ediyoruz.

Sıradan bir vatandaşın, elektrik borcu üç aylık gecikme yaşadığı ve bakiyesi belli bir miktarın üzerinde olduğu takdirde, elektriği Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından kesilmektedir. Ancak ne yazık ki, siyasi atama ile göreve gelen yönetim kurulları, devlet kurumları ile bazı sermaye kesimlerine bu uygulamanın yapılmasına müsaade etmemektedir. Geçmişte Cratos Otel’in 9 Milyon TL’lik elektrik borcunun silindiği ve mahkeme kararıyla bu borcun Maliye Bakanlığı, yani Kıbrıslı Türkler tarafından üstlenildiği günleri unutamadık!

Bugün itibarıyla kurumumuza;

Maliye Bakanlığının 103 Milyon TL

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 2 Milyon TL

Camilerin 1 Milyon 300 Bin TL

Belediyelerin 258 Milyon TL

Ve

Sulama Birliklerinin 17 Milyon TL borcu bulunmaktadır ve bu yerlerin elektriklerinin kesilmesi siyaset tarafından engellenmektedir!

Vatandaşa karşı en ufak bir acıması olmayan bu ayrıcalıklı davranış tarafımızca kabul edilemezdir.

Bilindiği üzere EL-SEN, KIB-TEK’te çalışanların örgütlü olduğu sendikadır. Yani herhangi bir şekilde bir yerin veya bir kişinin elektriğini kesme yetkisine sahip değildir. Ancak bu yetki elimizde olmadığı için de susacak değiliz!

Bu bağlamda KIB-TEK Yönetim Kurulu’na 48 saat süre veriyoruz!

Eğer siyaset tarafından yapılan bu ayrımcılık ortadan kaldırılmadığı takdirde, EL-SEN Yönetimi olarak 29 Ağustos Perşembe günü saat 09:00’da Maliye Bakanlığından başlamak üzere yukarıda kuruma borcu olan ve ödeme gerçekleştirmeyen yerlerin elektriğini keseceğiz.

Hiçbir kesim insanlarımızdan daha ayrıcalıklı ve öncelikli olamaz!

O nedenle siz yetki sahiplerinden talebimiz, bu ayrıcalığı ortadan kaldırmanız ve her kesime eşit şekilde muamele göstermenizdir.

Saygılarımızla;

EL-SEN Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Kubilay Özkıraç 

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Anahtar Kelimeler:
KIB-TEK
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Sabri 2019-08-27 14:29:32

Vay bee..Amma şey söyledi bu bulunmaz hint kumaşı ha...Sanki kimse bilmezdi ülkedeki en büyük sorunun ulaşım olduğunu..İşiniz gücünüz hep cart curt be efendi,başka da bişey değil..Sen ne anlarsın be efendi turizmden,sen ne anlarsın havacılıktan? Senin ne işin var o bakanlık koltuğunda? Çek git yaw,bir anlayan gelsin otursun o koltuğa..Ama o koltuk da bırakılırmı be gavvolem...

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aylin 2019-08-27 14:35:22

alkışlıyoruz bu davranışın da arkasında durmanızı istiyoruz vatandaş olark

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Vatandaş20 2019-08-27 15:04:09

Bu astronomik elektrik fiyatlarıyla kimse başa çıkamaz. Kurum çalışanlarına bedava elektrik verilmesin. Bu anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.

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cypriot 2019-08-27 15:51:03

Bu açıklamanın bu zamanda yapılması çok manidar. madem böyle borçları olanlar vardı Bu zamana kadar neden hiç sesiniz çıkmadı Kubilay bey? Kusura bakmayın ama hiç inandırıcı değilsiniz. Sizin de halkı düşündüğünüz yok. ay geçsin maaş gelsin. Birileri de kuyruğunuza bastığında hemen biz halkı düşünürük ŞOVUNA başlarsınız. YAZIK

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cypriot 2019-08-27 15:53:35

Sizin mentalitenizin de zihniyetinizin de o suçladığınız yönetim kurulundan veya politikacılardan farkı yok. O yüzden gene gonuşacaksınız gonuşacaksınız. Biri sus payınızı verecek hiçbirşey olmamış gibi devam.....

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Cemil 2019-08-27 14:16:14

Yaşa be Kubilay gardaş vAllahi...Bu saygısızlara böyle yapmak lazım..Az bile yapıyorsunuz da..Bizim günü geldiğinde hemen kesiliyor da bunların ne diye kesilmesin? Kimdir ki bunlar,ne ayrıcalıkları var..Haa ayrıcalıkları şu ; Hamma humma hamma humma...

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MAĞDURBOY 2019-08-27 15:49:53

Ben her ay düzenli öderim. Siz de ödeyin kesilmesin :(

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adalet 2019-08-27 16:28:07

çok güzel açıklama neyse odur ancak geçen yıllarda gücünüz sadece camilere yetti camileri elektriksiz bıraktınız başka kimseden almamışsınız biriken borçlardan bu sonuç ortada bu sefer lütfen aynı şeyi yapmayın

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