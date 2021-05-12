Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!

KIB-TEK Yönetimi ile El-Sen uzlaşıya vardı

El-Sen Yönetimi ile KIB-TEK Yönetim Kurulu arasındaki kritik görüşmede uzlaşıya varıldığı öğrenildi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:16
314 Okunma
KIB-TEK Yönetimi ile El-Sen uzlaşıya vardı

Bugün şok bir eylem yapan Sendika, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) önünde ateş yaktı.

Yakılan ateşin ardından bir vatandaşın 'araç yangını' olduğuna ilişkin ihbarı üzerine bölgeye 2 adet itfaiye aracı sevk edildi. Yapılan görüşmenin ardından itfaiye ekipleri yakılan ateşi söndürmeden olay yerinden ayrıldı.

"Arıklı istifa" şeklinde sloganlar atan eylemciler, bakanlığın kapısının kapalı olması nedeniyle Bakan Erhan Arıklı'dan görüşme talep etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde gerçekleştirilen eylemin ardından alandan ayrılan eylemciler KIB-TEK önüne geri döndü.

El-Sen Yönetim Kurulu, KIB-TEK yönetimi ile görüşmeye girdi.

Özkıraç, 7 maddelik eylem sebeplerini bir kez daha gündeme getirdiklerini ifade ederek, “Eylemimiz devam ediyor. İlgili kişiyle görüşecekler. Eğer bir adım atarlarsa 10 adım atacağız... Sermayenin karnı tok iken, ezilen kesim açsa herkes rahatsız olacak” şeklinde konuştu.

El-Sen Yönetimi ile KIB-TEK Yönetim Kurulu arasındaki kritik görüşmede uzlaşıya varılmasının ardından Toplu İş Sözleşmesi ve TİS ve El-Sen'in taleplerini içeren protokol imzalandı. Böylece El-Sen'in gerçekleştirdiği genel grev tarafların uzlaşmasıyla son buldu.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, El-Sen'in sayaç ve ihale konularındaki taleplerine değinerek, Eylül ayına kadar yeni bir yazılım geliştirdikten sonra sayaç ihalesine çıkacaklarını söyledi. Yakıt ihalesine 11 firmanın pazarlık usülü alıma davet edildiğini kaydeden Büyükyılmaz, yakıt ihalesi meselesinin en kısa zamanda çözüleceğini işaret etti. 

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç ise öncelikle verdikleri mücadeleden dolayı 640 personele teşekkür etti. Bugünden itibaren KIB-TEK Yönetim Kurulu'nun attıkları her doğru adımda destek vereceklerini işaret eden Özkıraç, Elektrik Kurumu'nun tartışılmadığı bir ortam yaratmayı hedeflediklerini dile getiren Özkıraç, "Uzlaşıya katkı koyan herkese saygılarımı sunuyorum. Gelecek aydınlık günler, bu ülkede yaşayan her bireyin olsun" dedi...


Son Güncelleme: 12.05.2021 19:00
Anahtar Kelimeler:
ELSENKIBTEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük bileklik sayısı açıklandı
Günlük bileklik sayısı açıklandı
19'u yerel 31 pozitif vakaya rastlandı
19'u yerel 31 pozitif vakaya rastlandı
Kamu işçilerine bayram ödeneği yatırılmadı!
Kamu işçilerine bayram ödeneği yatırılmadı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim