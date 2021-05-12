KIB-TEK Yönetimi ile El-Sen uzlaşıya vardı

Bugün şok bir eylem yapan Sendika, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) önünde ateş yaktı.

Yakılan ateşin ardından bir vatandaşın 'araç yangını' olduğuna ilişkin ihbarı üzerine bölgeye 2 adet itfaiye aracı sevk edildi. Yapılan görüşmenin ardından itfaiye ekipleri yakılan ateşi söndürmeden olay yerinden ayrıldı.

"Arıklı istifa" şeklinde sloganlar atan eylemciler, bakanlığın kapısının kapalı olması nedeniyle Bakan Erhan Arıklı'dan görüşme talep etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde gerçekleştirilen eylemin ardından alandan ayrılan eylemciler KIB-TEK önüne geri döndü.

El-Sen Yönetim Kurulu, KIB-TEK yönetimi ile görüşmeye girdi.

Özkıraç, 7 maddelik eylem sebeplerini bir kez daha gündeme getirdiklerini ifade ederek, “Eylemimiz devam ediyor. İlgili kişiyle görüşecekler. Eğer bir adım atarlarsa 10 adım atacağız... Sermayenin karnı tok iken, ezilen kesim açsa herkes rahatsız olacak” şeklinde konuştu.

El-Sen Yönetimi ile KIB-TEK Yönetim Kurulu arasındaki kritik görüşmede uzlaşıya varılmasının ardından Toplu İş Sözleşmesi ve TİS ve El-Sen'in taleplerini içeren protokol imzalandı. Böylece El-Sen'in gerçekleştirdiği genel grev tarafların uzlaşmasıyla son buldu.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, El-Sen'in sayaç ve ihale konularındaki taleplerine değinerek, Eylül ayına kadar yeni bir yazılım geliştirdikten sonra sayaç ihalesine çıkacaklarını söyledi. Yakıt ihalesine 11 firmanın pazarlık usülü alıma davet edildiğini kaydeden Büyükyılmaz, yakıt ihalesi meselesinin en kısa zamanda çözüleceğini işaret etti.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç ise öncelikle verdikleri mücadeleden dolayı 640 personele teşekkür etti. Bugünden itibaren KIB-TEK Yönetim Kurulu'nun attıkları her doğru adımda destek vereceklerini işaret eden Özkıraç, Elektrik Kurumu'nun tartışılmadığı bir ortam yaratmayı hedeflediklerini dile getiren Özkıraç, "Uzlaşıya katkı koyan herkese saygılarımı sunuyorum. Gelecek aydınlık günler, bu ülkede yaşayan her bireyin olsun" dedi...



