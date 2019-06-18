KIB-TEK zanlıları teminatla serbest bırakıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliği’nde yapılan yolsuzlukla ilgili tutuklanan zanlılar Deniz Gürmanoğlu ve Toner Tanözü tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından, teminat maksatlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren Gazimağusa Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Osman Üreten, mahkemeye konuyla ilgili özet bilgi vererek, zanlıların Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan yolsuzluk şikayeti üzerine tutuklandıklarını belirtti.

Abonelerin pay-point cihazlarına yatırılan 592bin 675 tl’yi kurumun banka hesaplarına yatırılmadığını dile getiren Üreten, zanlıların bu safhada tahkikata etki edemeyeceklerini, bu bakımdan tutuksuz yargılanmak üzere uygun teminata bağlanmalarını talep etti.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlıların yurt dışı seyehat belgelerine el konulmasına, KKTC vatandaşı ikişer kefilin 100’er bin tllik kefalet senedi imzalaması, 10’ar bin tl de nakit kefalet yatırılması ve zanlıların haftada 1 en yakın polis karakoluna ispatı vucuttta bulunmaları koşuluyla, tutuksuz yargılanmaları amacıyla serbest kalmalarına emir verdi. (BRT)