Kıb-Tek zanlılarına 2 gün tutukluluk!

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Google, 1800 - 26000 dolar arasındaki evden her ay çevrimiçi iş için para ödedi. İ, geçen ay evde çalışan 2-3 gün boyunca evde çalışan 24836 dolar aldı. herkes bu çalışmaya katılabilir ve bu siteyi takip ederek benim gibi online kazanmaya başlayabilir.
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dairede çalışacak adam kalmıyor. Kimi hırsız, kimi ganimetçi. Bunlar ustalarından yüz bulup hırsızlığı normalleştiren cibiliyetsiz yaratıklar. İmam işerse, cemaat sıçarmış dedikleri tam bu olsa gerek.