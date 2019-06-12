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Kıb-Tek zanlılarına 2 gün tutukluluk!

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:22
Kıb-Tek zanlılarına 2 gün tutukluluk!
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’dan 600 bin Türk Liralık hırsızlık olayı ile ilgili  tutuklanan iki zanlı D.G. (K-35) ve T.T. (E-57) mahkeme huzuruna çıkarıldı.

İki zanlı hakkında 2 gün tutukluluk kararı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
KIB-TEKZanlıHaberKıbrıs
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Savannah_Armita 2019-06-12 10:34:29

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sahte_devlet 2019-06-12 12:02:54

dairede çalışacak adam kalmıyor. Kimi hırsız, kimi ganimetçi. Bunlar ustalarından yüz bulup hırsızlığı normalleştiren cibiliyetsiz yaratıklar. İmam işerse, cemaat sıçarmış dedikleri tam bu olsa gerek.

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