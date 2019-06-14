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Kıb-Tek zanlılarına 4 gün daha tutukluluk

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Şubesinde toplam 468 bin 680 tl tutarında yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle tutuklanan zanlılar tutukluluk sürelerinin uzatılması talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

14 Haziran 2019 Cuma 14:20
Kıb-Tek zanlılarına 4 gün daha tutukluluk

Mahkemede şahadet veren polis memuru, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan şikayet üzerine zanlı 1 Deniz Gürmanoğlu ile zanlı 2 Toner Tanözü’nün 11.6.2019 tarihinde tutuklandıklarını belirtti.

Mahkemeye, 2017-2018 yılları içinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu pay-point cihazlarına yapılan ödemelerin kurumun banka hesabına yaratılmadığını, şu ana kadar 468 bin 680 TL açık saptandığını ve bu meblağın artabileceği aktarıldı.

Zanlıların serbest kalmaları halinde, tahkikata etki edebilecekleri göz önünde bulundurularak mahkemeden tutukluluk sürelerinin 4’er gün daha uzatılması talep edildi.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan da, tahkikatın selameti açısından zanlıların tutukluluk sürelerini 4’er gün daha uzatılmasına emir verdi. (BRT)

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KIB-TEK
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