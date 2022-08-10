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Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Gündem Kıbrıs Web Tv’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

Elektrik faturalarının yarattığı sıkıntılarla ilgili soru üzerine Başkan Kamacı şöyle konuştu:

“Sanayicinin üretimi çok zor durumda. Gelişmiş ekonomi üretimden geçer. 2019 Mayıs ayında en son zam yapılmıştı. Sonrasında seçimler nedeniyle zam yapılmadı. Bu da ıkıntıya neden oldu. Bu durum KIB-TEK’in ekonomikman çökmesine neden oldu. 36 ay zarar eden kurumun durumu çok daha ciddi bir noktaya geldi. 3 yıllık siyasetin hatasını sanayici ve vatandaşlar ödüyor. Bir an da sanayicinin ana girdisi olan elektriğe yüzde 300 zam yaparsanız büyük sıkıntı olur. 15 bin çalışanıyla sanayi odası istihdamı korumak için mücadele veriyor. Hükümet sanayiciye iyi bakmak zorundadır. 10 kuruş bir indirimi var sanayinin. Bu zam sonrası anlamı yok 10 kuruşun. Bu hakkımızı yeniden kazanmalıyız. Çok kaotik bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü siyasilerimizden evet ya da hayır diye cevap da alamıyoruz.”

“2030’da fuel oil kullanımı yasaklanıyor”

Ülkenin enerji yatırımı yapmak zorunda olduğuna dikkat çeken Başkan Kamacıoğlu, “2030’dan sonra zaten fuel oil kullanımı dünyada yasaklanıyor. Nasıl bir üretim yapılması gerekiyor. Enerji Üst Kurulu olmalı ve bu ve bu gibi konuları çalışmalı, programlamalı “ dedi.

“KIB-TEK’in özelleştirilmesi kaçınılmazdır” diyerek sözlerine devam eden Kamacıoğlu, devletin yine işin içinde olacağı bir modele ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti:

“KIB-TEK’İN özelleştirilmesi kaçınılmaz bir sondur. Bunun hangi koşullarla ve nasıl yapılması gerektiği konuşulmalıdır. Bir miktar kendi üretim yapmalı devlet, onun dışında zaten bir tane enerji sağlayıcısı var bir tane daha getirilebilir. Kurumun üretim dağıtım ve faturalandırmayla ilgili 3 ayrı parçaya ayrılması ve çalıştırılması gerekiyor. Herkes bunu kabul ediyor ama bunu hayata geçirecek irade henüz ortaya koymamıştır. KIB-TEK’in özelleştirilmesi kaçınılmazdır. Teknecik yedek amaçlı devletin elinde kalmaya devam etmelidir.