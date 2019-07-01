Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!

Kıb-Tek’te 3 personele uzaklaştırma cezası verildi!

Kıb-Tek Yönetim Kurulu haklarında soruşturma açılan 3 personelle ilgili uzaklaştırma kararı aldı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:37
Kıb-Tek’te 3 personele uzaklaştırma cezası verildi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)  Yönetim Kurulu Gazimağusa Bölge Amirliğinde meydana gelen iki farklı yolsuzluk iddiası ile alakalı görüldükleri gerekçesiyle  haklarında disiplin soruşturması başlatılan üç kişiyle ilgili yarı maaşlı uzaklaştırma kararı aldı.

Kıb-Tek Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün toplanan Kıb-Tek Yönetim Kurulunun hukuki süreci devam etmekte olan ve yolsuzluk yaptıkları düşünülen kişilerle ilgili tedbir amaçlı uzaklaştırma kararı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Kıb-Tek Yönetim Kurulu, toplu iş sözleşmesinin 47. b)5 (4) maddesinin kendilerine verdiği yetkiye dayanarak haklarında hukuki süreç başlatılan üç kişiyle ilgili görevleri başında kalmalarında sakınca görüldüğünden 2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3 ay süreyle ve yarı maaşla görevden uzaklaştırma kararı aldı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada; “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi halkımızın ve Kurumumuzun tek bir kuruş zarara uğratılmaması için sürecin sonuna kadar takipçisi olunacaktır.” denildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Realist 2019-07-01 18:33:14

Çok geç kalınmış bir karar.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
yahya 2019-07-01 20:52:52

yari maaş ne oluyor?
ben den de aylik yarim kilo oza kahvesi olsun yazıkdır
:-))

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Türkiye'den geçmiş olsun mesajı...
Türkiye'den geçmiş olsun mesajı...
Çalışma ve ikamet iznini yenilemeyen zanlı tutuklandı
Çalışma ve ikamet iznini yenilemeyen zanlı tutuklandı
Eski eşinin çıplak videosunu ailesine gönderdi!
Eski eşinin çıplak videosunu ailesine gönderdi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim