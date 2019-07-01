Kıb-Tek’te 3 personele uzaklaştırma cezası verildi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Gazimağusa Bölge Amirliğinde meydana gelen iki farklı yolsuzluk iddiası ile alakalı görüldükleri gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan üç kişiyle ilgili yarı maaşlı uzaklaştırma kararı aldı.
Kıb-Tek Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün toplanan Kıb-Tek Yönetim Kurulunun hukuki süreci devam etmekte olan ve yolsuzluk yaptıkları düşünülen kişilerle ilgili tedbir amaçlı uzaklaştırma kararı aldığı kaydedildi.
Açıklamada, “Kıb-Tek Yönetim Kurulu, toplu iş sözleşmesinin 47. b)5 (4) maddesinin kendilerine verdiği yetkiye dayanarak haklarında hukuki süreç başlatılan üç kişiyle ilgili görevleri başında kalmalarında sakınca görüldüğünden 2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3 ay süreyle ve yarı maaşla görevden uzaklaştırma kararı aldı.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada; “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi halkımızın ve Kurumumuzun tek bir kuruş zarara uğratılmaması için sürecin sonuna kadar takipçisi olunacaktır.” denildi.
Çok geç kalınmış bir karar.
yari maaş ne oluyor?
ben den de aylik yarim kilo oza kahvesi olsun yazıkdır
:-))