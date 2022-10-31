KIB-TEK’te başa döndük.. Tek kaybeden halk oldu!

Aylardır bitmeyen gündem bugün yine bizi boğdu..

Ünal Üstel hükümeti maalesef Kıb-Tek’te bir türlü doğru adımları kurgulamayı başaramadı..

Aylardır yüksek ücretle yakıt alımı devam ederken, fatura da yurttaşa çıkıyor..

Hep bir bahane ortaya atılıyor ama bir türlü ihaleler bitirilemiyor.. Buna elbette rant çevrelerinin kavgası neden oluyor..

Sunat Atun’un görevden alınmasına neden olan Kıb-Tek konusunda bugün Meclis’te dinlediğimiz yeni bilgiler tartışmalı yakıt alımı konusunda en başa dönüldüğüne işaret ediyor..

Bakanlığı döneminde Sunat Atun, kurumun yakıt tedarikini Türkiye Devleti’nin bir yan kuruluşu olan TPİC’ten alım konusunda anlaşma yapmış, Ankara’dan mutlu dönmüştü ancak bu anlaşma yürürlüğe girememişti.

“Yakıt ha bitti ha bitiyor” noktasında “bir defalık elden alım” formülü ortaya atılmış sonrasında da oluşan tepkileri bastırmak adına uluslar arası ihale yöntemi ortaya çıkmıştı.

Hükümet ve Kıb-Tek yönetimi ihaleyi bir türlü bitiremeyince pahalı yakıt alımı devam etti..

Olan bizlere, yani tüketicilere oldu.. Yüksek ücretli faturalar ile çok ciddi bedeller ödedik, ödüyoruz..

Bugün Başbakan Ünal Üstel’in ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Meclis konuşmalarından anladığımız kadarıyla hükümet yakıt alımı konusunda ihaleden vazgeçti ve TPİC’ten direkt alıma yöneldi.

Benim en başta doğru bulduğum devletler arası bu adıma dönülmesinden mutlu olduğunu ifade etsem de şunu da sormadan edemiyorum:

Madem ki bu noktaya dönecektik; aylardır neden birilerini zengin ettik? Neden halka eziyet ettik?

Ve elbette en önemli soru da şu: Bu zararın faturasını kim ödeyecek?

Milyonlarca liradan bahsediyoruz..

Kıb-Tek’teki rant çevreleri o kadar büyüktür ki, sadece iş insanları ile sınırlandığını sananlar çok sığ bir düşünceye sahiptir.. Belli ki bu konudaki kazanımlar siyasetçiden kurum yönetim kuruluna, hatta kimi noktadaki çalışana kadar uzanıyor..

Her konuda olduğu gibi bu konuda da sırtımızı yaslayabileceğimiz yegane yer olan Anavatan Türkiye ile kol kola girerek süreçleri ilerletsek, kazançlı çıkan hem hükümetler hem de vatandaşlar olacaktır..

Ama illa ki “biz yaparık, biz bilirik” diyerek dikine gittiğimiz her konuda kaybeden maalesef hep yurttaşlar oluyor..

Kıb-tek’te aylardır devam eden süreç çökmüş, hükümetin politikası iflas etmiştir.. Geriye yanlış politika nedeniyle ceplerimizden çıkan binlerce TL kalmıştır.. Maalesef işin özü budur!

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TOGG ile göğsümüz kabardı

Bizde adetten midir nedir bilinmez ama kötü ya da olumsuz bir şey yaşanırsa eleştiri hat safhaya ulaşır, güzel bir iş olduğunda ise nedense görmezden gelinir..

“Türkiye’de ne varsa burada da olacak” söylemi özellikle sol cenah tarafından olumsuz örnekler için kullanılır ama Türkiye’deki önemli gelişmelerde bunu bir söylem olarak geliştirmek pek akla gelmez..

Mesela TOGG..

Türk bilim adamlarının ürettiği teknoloji harikası araç.. Fabrikası açıldı ve seri üretim için Mart 2023 tarihi verildi..

Fabrikanın açılışını izlerken, aracın özelliklerini incelerken insanın göğsü kabarıyor..

Türkiye gibi insanı çalışkan, eğitimli, her türlü kaynağa sahip bir ülkenin bu kadar zamandır kendi markasını üretememesi bence bir şanssızlık değildi…

Bu bir vizyon eksikliğiydi..

Önümüzdeki yıl 100’üncü yılını kutlayacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yenilikçi ve çağdaş adımın atılması ile artık vizyoner bir bakış açısına sahip olduğu mesajını da vermiş oluyor..

Gerek askeri alandaki teknoloji yatırımları, gerekse dünyada ses getirecek TOGG gibi marka projeler ile Türkiye artık Şampiyonlar Ligi’nde top koşturan bir futbol takım olarak kabul edilebilir..

Aslında Türkiye 1961’de ilk otomobil üretimine girişmiş, Devrim isimli aracını 129 gün gibi rekor bir sürede üretmiş ama yaşanan şanssızlık nedeniyle bir daha buna cesaret edememişti..

Şimdi 70 yıl sonra TOGG ile ortaya çıkan vizyon elbette alkışlanmalıdır…