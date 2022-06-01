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Kıb-Tek’te Genel Müdür Vekilliği’ne Kamil Direl getirildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda Gürcan Erdoğan’dan boşalan Genel Müdürlük mevkiisine vekaleten Kamil Direl getirildi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 14:37
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Kıb-Tek’te Genel Müdür Vekilliği’ne Kamil Direl getirildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) Genel Müdür Vekilliği’ne Kamil Direl'in getirildiği öğrenildi. Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Amca, kurumda en kıdemli ismi genel müdür vekili olarak seçtiklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda Gürcan Erdoğan’dan boşalan Genel Müdürlük mevkiisine vekaleten Kamil Direl getirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda özellikle herhangi bir soruşturmada veya Sayıştay Raporu’nda adı geçen kimsenin bu mevkiiye getirilmemesi noktasında görüş birliğine vardığı ifade edildi.

Yapılan toplantıda Kıb-Tek Genel Müdürlüğü görevine Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı konumundaki Kamil Direl’in bu göreve vekaleten getirilmesi onaylandı.

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