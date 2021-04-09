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KIB-TEK’TE SİSTEM ARIZASI

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) merkez binasında sistem arızası yaşanıyor. 

09 Nisan 2021 Cuma 14:20
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KIB-TEK’TE SİSTEM ARIZASI

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada arıza nedeniyle çağrı merkezi, telefon santrali, tüm bölgelere bağlı vezneler, ödeme noktaları, ödeme kanalları ve sisteme bağlı birimler geçici bir süreyle hizmet veremeyeceği açıklandı. 
Arızanın giderilmesi adına çalışmaların sürdüğü kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
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