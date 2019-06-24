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Kıb-Tek’te zanlıları Lefkoşa'da görev aldı!

600 bin TL’lik hırsızlık olayına karışmışlardı

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:31
Kıb-Tek’te zanlıları Lefkoşa'da görev aldı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Şubesi’nde 600 bin TL’lik hırsızlık olayına karışan ve tutuklanan Deniz Saltuk Gürmanoğlu ile Toner Tanözü geçen hafta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalarının ardından bugün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Lefkoşa şubesinde işe başladı.

Soruşturmaları etkileme şansları olmadığı ve dosyaların da polis tarafından alınması nedeniyle hırsızlığa karışan 2 kişi bugün işe başlatıldı.

KAYNAK:HABERKIBRIS

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Son Güncelleme: 24.06.2019 09:38
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberKIB-TEK
Yorumlar
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Realist 2019-06-24 09:46:05

Geçen günlerdeki yorumuma bakın olacağı yazmıştık.Bu ülkede değişmeyen tek şey balık hafızalı olmamızdır.!

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Realist 2019-06-24 09:49:07

@ Bandıra bandıra ye beni :) @ Forever TRNC :) @ Biz hepimiz 1'iz :) @Becer da bal ye :) @ Gemisini kurtaran kaptan :) @ Bi Biskrem versem :)

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Vatandaş 2019-06-24 10:22:22

Yedi garnını sikeyim böyle işin.açıga alınacaklarına nakil gittiler.tıpkı fetöden atılan polislerin emekli çıkarılıp maaş aldıkları gibi..ne memleket bee

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Vatandaş 2019-06-24 10:46:19

Kesinlikle kabul edilemez. Açığa alınmaları gerekirdi.

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Sanane 2019-06-24 11:03:30

1 hafta içeride tutuklu kaldılar.o günlerinde parasını verin ayıp olmasın.

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sahte develet 2019-06-24 10:33:52

bu memleketten, bu yoneticilerden bir bok olmaz, adamları şimdi de lefkosa ya gonderdiler biraz da orda dolandırıcılık yapsınlar.

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Kemal 2019-06-24 10:50:18

Aferim size adamlar hem çaldı hemde işe devam ediyor yargı sisteminize hukukunuza güvenim sonsuz devam edin bu kafayla nereye varacaksınız.

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Celik 2019-06-24 10:29:40

Az caldılar diye mi lefkosaya koydular daha fazla calsınlar

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