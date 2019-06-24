Kıb-Tek’te zanlıları Lefkoşa'da görev aldı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Şubesi’nde 600 bin TL’lik hırsızlık olayına karışan ve tutuklanan Deniz Saltuk Gürmanoğlu ile Toner Tanözü geçen hafta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalarının ardından bugün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Lefkoşa şubesinde işe başladı.

Soruşturmaları etkileme şansları olmadığı ve dosyaların da polis tarafından alınması nedeniyle hırsızlığa karışan 2 kişi bugün işe başlatıldı.

KAYNAK:HABERKIBRIS