Kıb-Tek’te zanlıları Lefkoşa'da görev aldı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Şubesi’nde 600 bin TL’lik hırsızlık olayına karışan ve tutuklanan Deniz Saltuk Gürmanoğlu ile Toner Tanözü geçen hafta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalarının ardından bugün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Lefkoşa şubesinde işe başladı.
Soruşturmaları etkileme şansları olmadığı ve dosyaların da polis tarafından alınması nedeniyle hırsızlığa karışan 2 kişi bugün işe başlatıldı.
KAYNAK:HABERKIBRIS
Son Güncelleme: 25.06.2019 08:34
Geçen günlerdeki yorumuma bakın olacağı yazmıştık.Bu ülkede değişmeyen tek şey balık hafızalı olmamızdır.!
@ Bandıra bandıra ye beni :) @ Forever TRNC :) @ Biz hepimiz 1'iz :) @Becer da bal ye :) @ Gemisini kurtaran kaptan :) @ Bi Biskrem versem :)
Yedi garnını sikeyim böyle işin.açıga alınacaklarına nakil gittiler.tıpkı fetöden atılan polislerin emekli çıkarılıp maaş aldıkları gibi..ne memleket bee
Kesinlikle kabul edilemez. Açığa alınmaları gerekirdi.
1 hafta içeride tutuklu kaldılar.o günlerinde parasını verin ayıp olmasın.
bu memleketten, bu yoneticilerden bir bok olmaz, adamları şimdi de lefkosa ya gonderdiler biraz da orda dolandırıcılık yapsınlar.
Aferim size adamlar hem çaldı hemde işe devam ediyor yargı sisteminize hukukunuza güvenim sonsuz devam edin bu kafayla nereye varacaksınız.
Az caldılar diye mi lefkosaya koydular daha fazla calsınlar