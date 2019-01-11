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KIB-TEK’ten geç fatura açıklaması…

“Teknik sorun nedeniyle ocak ayının ilk haftası faturalandırma yapılamadı”

11 Ocak 2019 Cuma 17:20
KIB-TEK’ten geç fatura açıklaması…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yeni yıla girerken faturalama sisteminde yapılan yenileme sırasında yaşanan teknik sorun nedeniyle Ocak ayının ilk haftasında faturalama yapılamadığını belirterek, bu yüzden fatura günü ocak ayının ilk haftasında olan tüketicilerin faturalarının 30 günlük tüketim yerine 39 güne varan tüketim için düzenlenebildiğini açıkladı.

KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın’ın yaptığı açıklamaya göre, faturalama periyodunun 30 gün yerine 39 günlük olması, ayrıca havaların soğumaya başladığı bir döneme denk gelmesi nedeniyle bu durumdan etkilenen tüketicilerin faturaları alışılmış tutarların üzerine çıktı.

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Dargın, yaşanan teknik sıkıntı nedeniyle faturaları geç çıkarılan tüketicilerden özür diledi.

Dargın, konut tarifesinin 250’şer kWs’lik dört dilimden oluştuğunu ve tüketim arttıkça buna karşılık kWs ücretlendirmesinin de kademeli olarak arttığını hatırlatarak, kurumun uygulamakta olduğu tüm tarifeler ve tüketim dilimlerinin, 30 günlük periyot için olduğunu ifade etti.

Dargın, “Otuz günden geç veya erken faturalama yapılması halinde, doğal olarak tüketim miktarı da buna bağlı olarak değişkenlik arz edecektir. Otuz günden daha fazla bir süre için yapılan faturalandırmada, daha fazla tüketim miktarının yüksek tarife ile ücretlendirilerek tüketicilerimizin mağdur olmasını önlemek maksadıyla, kurumumuz, yıllardır 250 kWs olan tarife dilimlerini gün sayısı ile oranlı bir şekilde genişletme yoluna gitmektedir. Bu şekilde otuz gün için 250 kWs olan her bir dilim, örneğin; kırk günlük bir faturalama söz konusu olduğunda; 333 kWs şeklinde uygulanmaktadır. Böylece faturalandırmanın geç yapılmış olmasından dolayı tüketicilerimizin haksızlığa uğramasının önüne geçilmiş olmaktadır” dedi.

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KIB-TEKKabarık Elektrik FaturasıTepkiHaberGündemKıbrıs
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cansu 2019-01-11 17:29:42

sikdiniz anamısı kanı bozuklar iki katı fatura mı olur be ebesi bozuklar

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