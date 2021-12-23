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KIB-TEK’ten genel elektrik kesinti uyarısı

KIB-TEK saat 17.00-22.00 saatleri arasında bölgesel bazda dönüşümlü olarak birer saatlik elektrik kesintisi yapılacağı konusunda tüketicileri uyardı.

23 Aralık 2021 Perşembe 18:24
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KIB-TEK’ten genel elektrik kesinti uyarısı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) saat 17.00-22.00 saatleri arasında bölgesel bazda dönüşümlü olarak birer saatlik elektrik kesintisi yapılacağı konusunda tüketicileri uyardı.

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Kalecik’te üç adet dizel makinenin bakımda ve arızalı olması ve ayrıca Teknecik'te bir adet makinenin bakımda olması nedeniyle elektrik üretim kapasitesinin 275 MW'a düşmüştür. Artan soğuklar neticesinde 300 MW'lık tüketim ihtiyacı karşılanamadığından dolayı 17.00-22.00 saatleri arasında bölgesel bazda dönüşümlü olarak 1'er saatlik elektrik kesintisi yapılacaktır.”

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