Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114480
ALTIN
157.225
DOLAR
3.7685
STERLİN
5.0756
EURO
4.5043
Günde 1800 kalori yeter
Günde 1800 kalori yeter
Yeni tanışan çiftler az görüşün
Yeni tanışan çiftler az görüşün
60 yıllık kankalar kardeş çıktı
60 yıllık kankalar kardeş çıktı
Yeni yıla özel 9 altın öneri
Yeni yıla özel 9 altın...
Kablosuz şarj gerçek oluyor!
Kablosuz şarj gerçek oluyor!
banner34

Kıbrıs'a geldi, saldırıya uğradı!

banner35

Kıbrıs'a ilk kez kardeşini ziyarete gelen Mustafa Bulut, gelişinin ikinci gününde saldırıya uğradı.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:00
Kıbrıs'a geldi, saldırıya uğradı!
banner10

Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Kuzey Kıbrıs’a kardeşini ziyaret etmek için gelen Mustafa Bulut, hayatının şokunu yaşadı. Girne’de kalan ancak dün iş için Lefkoşa’ya gelen Bulut, kardeşiyle birlikte muştalı saldırıya uğradı. 

Saldırıda her iki elinden yaralanan Bulut, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi oldu. Tedavinin ardından polise giderek şikâyetçi olan Bulut, “Daha kötü olabilirdi. Allah korudu” dedi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını, kendilerine saldıran şahsı tespit ettiğini ifade eden Mustafa Bulut, “Bize saldıran erkek şahıs 23-24 yaşlarında O.B isimli eski sabıkalılardanmış. Birkaç kez uyuşturucu suçlarından tutuklanmış” dedi.

“Birden geldi, bağırmaya başladı”

Diyalog’a yaşadıklarını anlatan Bulut şunları söyledi: “Kardeşimi görmek için birkaç günlüğüne Kıbrıs’a geldim. Girne’de kalıyorum. Kardeşimin işi için dün öğlen saatlerinde birlikte Lefkoşa’ya gittik. Kardeşim aracını bir işyerinin önüne park etti. Zaten orada 10 dakikalık bir işi vardı. Kardeşimin işini bitirmesini beklerken bir şahıs yanıma geldi. ”Neden aracı buraya park ettiniz” diye çıkıştı. Ben de birkaç dakika sonra gideceğimizi söyledim. Bizim aramızdaki tartışma sürerken kardeşim geldi. Söz konusu şahsa park edilen yerin kendisine ait olmadığını söyledi. Bize saldıran şahıs ile kardeşim arasında tartışma büyüdü. Bize küfürler yağdıran şahıs, aniden cebinden muşta çıkarıp kardeşimin üzerine yürüdü. Kavgayı ayırmaya çalışırken ellerimden yaralandım."

Muşta ile saldırdı

Baktık ki karşıdaki şahıs kendisini kaybetmiş gibi hemen oradan ayrılarak Lefkoşa polisine gittik. Yaşadıklarımızı anlatarak şikâyetçi olduk. Polis, hemen harekete geçerek, olay yerinde inceleme yaptı, kamera görüntülerinden bize saldıran şahsın kimliğini tespit etti. Kısa süre sonra O.B isimli 23-24 yaşlarında olan erkek şahsı tespit eden polis, gözaltına alarak soruşturma başlattı. Daha sonra öğrendik ki O.B isimli şahıs daha önce birkaç kez uyuşturucu suçlarından tutuklanmış. Eğer biz oradan ayrılmasak muşta ile bize daha fazla zarar verebilirdi.

Öte yandan gözaltına alınan O.B isimli şahsın bugün teminat talebi için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK: "Çıkar için oy isteyenlere 2 yıla kadar hapislik cezası var"
YSK: "Çıkar için oy isteyenlere 2 yıla kadar hapislik cezası var"
Dışişleri: “İki devletli çözümün müzakeresi tercih olarak gündeme gelebilecek”
Dışişleri: “İki devletli çözümün müzakeresi tercih olarak gündeme gelebilecek”
Değişim ve Kurtuluş İttifakı, “Seçim Manifestosu’nu” paylaştı
Değişim ve Kurtuluş İttifakı, “Seçim Manifestosu’nu” paylaştı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim