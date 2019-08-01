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Kıbrıs Adası etrafında “aşk” arıyor

Pambos isimli caretta caretta kaplumbağa, Kıbrıs Adası etrafında “aşk” arıyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:05
Kıbrıs Adası etrafında “aşk” arıyor

BirdLife Cyprus isimli çevre örgütüne göre, 43 kilo ağırlığında ve 71 santimetre uzunluğundaki erkek deniz kaplumbağası, mart ayında balıkçılar tarafından Mağusa açıklarına bırakıldı.

Hareketlerinin doğacılar tarafından takip edilebilmesi için Pambos’a GPS bulucusu takıldı. BirdLife’ın Güney’den ‘Cyprus Bycatch’ Kuzey’den ise “Spot” (Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti) isimli örgütlerle birlikte yürüttüğü proje, Kıbrıs sularındaki savunmasız türlerin nasıl korunabileceğini araştırıyor.

GPS TAKILDI

Pambos’un diğer kaplumbağalardan farklı olarak sürekli hareket halinde olması çevre örgütünün dikkatini çekti. Pambos’un göçmen kaplumbağa olduğu ve çiftleşmek için Kıbrıs’a geldiğini düşünülüyor.

GPS sinyallerine göre, Pambos, Mağusa açıklarından hareket ettikten sonra bir süre Larnaka ve Limasol açıklarında görüldü, son olarak ise 30 Mayıs’ta Kıbrıs’tan ayrılarak Tunus’a doğru yol aldığı bildirildi.Projeyi yürüten Birdlife yetkilileri, “İki ay sonra Pambos’un çocuklarının Kıbrıs’ta dünyaya gelecek olması inanılmaz bir şey” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
PambosCaretta CarettaKaplumbağaKıbrıs Adası
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