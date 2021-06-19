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“Kıbrıs adası ve bölgenin bütünü için yeni bir vizyon ortaya koydum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adanın her iki tarafının ve Doğu Akdeniz’de tüm tarafların kazançlı çıkacağı, Kıbrıs Adası ve bölgenin bütünü için yeni bir vizyon ortaya koyduğunu belirterek, Kıbrıs Türk Halkı’nın mağdur edildiği statükonun sürdürülemez olduğunu ve bu haksızlığın bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 12:58
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“Kıbrıs adası ve bölgenin bütünü için yeni bir vizyon ortaya koydum”

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak katıldığı,  “ Antalya Diplomasi Forumu”nda bir konuşma yaptı. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar konuşmasında, Kıbrıs konusunda federasyon zeminindeki görüşmelerinin tükendiğini, artık adil ve sürdürülebilir bir anlaşma için oyunun kurallarını değiştirme; müzakere zemininin, iki taraf arasındaki dengeyi ve egemen eşitlik ilkesini koruyacak şekilde değiştirilmesi gerektiğini belirtti. 

Tatar, 1964’ten bu yana uluslararası toplum tarafından Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti’nin tek temsilcisi gibi görülen ve adil olmayan imtiyazlar sunulan Kıbrıs Rum tarafının, insanlık dışı izolasyona mahkum edilen Kıbrıslı Türklerle eşit güç paylaşımını reddettiklerini de kaydetti. 

Son Güncelleme: 19.06.2021 16:06
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