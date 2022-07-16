Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Zorla adam kaçırıp tehdit etti... "Seni öldürürüm"
Zorla adam kaçırıp tehdit etti......
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı

Kıbrıs Araba Müzesi'nde eşsiz araçlar

Kıbrıs Araba Müzesi, yeni salonu ile tarihe damga vuran klasik spor otomobillerin gücünü ve ihtişamını sonuna kadar hissettirirken, eşsiz gemi maketi koleksiyonu ve heykelleriyle de ziyaretçilerine yeni dünyaların kapıları açıyor.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 23:14
0 Okunma
Kıbrıs Araba Müzesi'nde eşsiz araçlar
banner48

Kıbrıs  Müzesi, sahip olduğu zengin koleksiyonu ile modern dünyanın gelişimini ve tarihini otomobillerin dönüşümü üzerinden gözler önüne seriyor.

Kıbrıs Araba Müzesi'nde otomobil tarihine yolculuk - 2

Lefkoşa’da, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan müzede, 150’nin üzerinde kaslik otomobil sergileniyor. Müzenin en eski aracı 1901 model Crest Mobile.

Kıbrıs Araba Müzesi'nde otomobil tarihine yolculuk - 3

Dünyada tek olma özelliğine sahip bu aracın yanı sıra 1900’lerin başından günümüze uzanan 120 yıllık tarihin her döneminden onlarca otomobil ziyaretçilerini bir zaman tünelinin içine çekiyor.

Kıbrıs Araba Müzesi'nde otomobil tarihine yolculuk - 4

Müze, en az sergilediği klasik otomobiller kadar dinamik ve renkli bir şekilde kendisini yenilemeye devam ediyor. Müzenin, yeni açılan galerisi, birbirinden güçlü klasik spor otomobilleri bir araya getirirken, eşsiz gemi maketi koleksiyonu ve heykelleriyle de ziyaretçilerine yeni dünyaların kapılarını açıyor.

Kıbrıs Araba Müzesi'nde otomobil tarihine yolculuk - 5

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL’in de doğduğu mekan, bu yönüyle kendisi de otomobil tarihinin bir parçası.
Yeni galeri, efsane olmuş pek çok klasik spor otomobili aynı çatı altında buluşturuyor.
Kıbrıs Araba Müzesi’nin yeni açılan galerisine eski bir İngiliz otobüsünün içerisinden geçilerek giriliyor.

Kıbrıs Araba Müzesi'nde otomobil tarihine yolculuk - 6

Müzenin duvarında asılı duran 1979 model Ferrari 308 GTS ise hızın ihtişamını gözler önüne seriyor. 300 km hız sınırını aşan ilk seri üretim otomobil Jaguar’ın yanı sıra; Lamborghini Murcielago Roadster, Dodge Viper SRT10 Final Edition, Ford GT 40 gibi efsane olmuş pek çok spor otomobili de bu salonda görmek mümkün. Müzenin ana salonunda ise 1899 Model Crestmobile, 1903 model Wolseley ve 1909 model Buick gibi otomobil tarihinin önemli örneklerinin yanı sıra; 1918 T Ford Runabout ve 1930 Willys Overland Whippet Deluxe,1964 Dodge Dart, 1970 Ford Escort Mk1 RS 2000 gibi dönemlerinin en gösterişli pek çok aracını aynı çatı altında buluşuyor.

Kıbrıs Araba Müzesi'nde otomobil tarihine yolculuk - 7

Zengin bir klasik otomobil koleksiyonunu ziyaretçileri ile buluşturan Kıbrıs Araba Müzesi, haftanın her günü ziyaret edilebiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi; Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi ile birlikte ziyaretçilerine tarih ve sanatın iç içe geçtiği bir yolculuk sunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Araba Müzesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ertan Galip hayata gözlerini yumdu
Ertan Galip hayata gözlerini yumdu
"Andız, insancıl kişiliği ile hep anılacaktır”
"Andız, insancıl kişiliği ile hep anılacaktır”
Dr. Zeki Beşiktepeli hayatını kaybetti
Dr. Zeki Beşiktepeli hayatını kaybetti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim