“Kıbrıs Arkadaşlık Programı Diploma Töreni” Cumartesi Yapılıyor

Geçtiğimiz Temmuz ayında ABD’ye gönderilen ve bir ay süre ile Amerikan aileleri tarafından konuk edilen, ayrıca Güney’deki Aynikola (Esentepe) köyünde düzenlenen iki toplumlu kampa katılan 15-18 yaşları arasındaki Türk ve Rum gençler; 6 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da YDÜ Kütüphanesi Salonu’nda düzenlenecek törenle sertifikalarını alacak.



Programın Kıbrıslı Türk Baş Koordinatörü Simge Kahvecioğlu Zekican tarafından yapılan açıklamaya göre; 10 yıldan beri başarı ile sürdürülen ve 600’ün üzerinde Türk ve Rum gencin birlikte katıldıkları “Kıbrıs Arkadaşlık Programı” çerçevesinde bu yıl Türk ve Rum gençlerden oluşturulan “çift”ler ABD’nin Portland Oregon, San Francisco ve Maui Hawai eyaletlerine seyahat ettiler ve oradaki barış gönüllüsü aileler yanında dört hafta geçirdiler.



Açıklamaya göre, “diploma töreni”nde 70 Türk ve Rum genci birlikte besteledikleri şarkıları yorumlayacak, dans edecek, şiirler okuyacak, kültürel oyunlar sahneleyecek ve CFP aracılığı ile kurmuş oldukları arkadaşlık ve güvene dair tecrübelerini, anılarını paylaşacak.



Diploma törenine ABD’den gelecek aileler, Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerin aileleri, Kıbrıs’ta görev yapan yabancı misyon mensupları ve BM yetkilileri de katılacak.