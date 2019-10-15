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“Kıbrıs Arkadaşlık Programı”na katılan Türk ve Rum gençler törenle sertifikalarını aldı

İki toplumlu “Kıbrıs Dostluk Programı” (The Cyprus Friendship Programme, CFP) çerçevesinde ABD’ye giden ve bir aylık süre ile aileler yanında kalarak çeşitli aktivitelere katılan, ayrıca Trodos’ta düzenlenen iki toplumlu kampa katılan Kıbrıslı Türk ve Rum gençlere törenle sertifikaları verildi.

15 Ekim 2019 Salı 13:54
“Kıbrıs Arkadaşlık Programı”na katılan Türk ve Rum gençler törenle sertifikalarını aldı

CFP Programı’nın Kıbrıslı Türk Başkoordinatörü Simge Kahvecioğlu Zekican tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Lefkoşa’da “Senior School”da yer alan törende, geçtiğimiz mart ayında mülakatlarla seçilen 15-18 yaşları arasındaki Türk ve Rum gençler, ABD ve güneyde Aynikola (Esentepe) köyündeki kamp izlenimlerini videolarla katılımcılara sundular.

ABD’nin 5 eyaletinde gruplar halinde gezi, kamp ve sosyal aktivite programlarına katılan Kıbrıslı Türk ve Rum gençler, besteledikleri iki dilli şarkıları, karma koro ve orkestraları ile sundular.

Halk dansları gösterilerinin de yer aldığı törende; gençler şiirler okudular, birbirlerine yönelik izlenimlerini paylaştılar.   
  
CFP Programı’nın Kıbrıslı Türk Başkoordinatörü Simge Kahvecioğlu Zekican, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, “Bu iki toplumlu barış projesi ile amacımız, Kıbrıs’ın gençleri arasında arkadaşlık ve güven ilişkileri yaratmak ve önyargının yerini umudun almasını sağlamaktır” dedi.

Bugüne kadar 900’ün üzerinde gencin CFP’nin aktivitelerinde yer aldığını, yetiştirdikleri gençlerin artık bu programlarda eğitmen olarak görev yapmaya başladığını ve giderek büyüyen bir aile haline geldiklerini anlatan Simge Zekican, bu yıl Trodos Kampı’nı, talep nedeniyle, 2’ye çıkardıklarını, Aynikola’daki Türk İlkokulu’nu bu amaçla kullandıklarını belirtti. Zekican, ABD’li ailelerin her yıl konuk ettikleri gençleri görmek için adaya geldiklerini ve bu törende de aralarında birçok ABD’li ailenin bulunduğunu söyleyerek, kendilerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bu programın tamamen gönüllülük üzerine inşa edildiğini, doğrudan halk desteği ile yürüdüğünü, hiçbir kuruluştan yardım alınmadığını anlatan Zekican, programın iki toplumlu en uzun süreli ve katılımlı programlar içinde başlarda bulunduğunu söyledi.

Zekican, gelecek yıl için önümüzdeki bir iki ay içinde müracaat kabul edeceklerini, kesin tarihi daha sonra açıklayacaklarını belirtti.

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