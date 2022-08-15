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"Kıbrıs Barış Harekatı, hem Türklerin hem Rumların can güvenliğini sağlamıştır"

Dışişleri Bakanlığı, bugün adadaki huzur ve sükunet ortamının Türkiye’nin gerçekleştirdiği meşru harekatla sağlandığına işaret ederek, iyi komşuluk içerisinde yaşayacak iki egemen eşit devletin kabulünün en gerçekçi çözüm modeli olduğunu vurguladı.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:29
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"Kıbrıs Barış Harekatı, hem Türklerin hem Rumların can güvenliğini sağlamıştır"


Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı’nın, adanın Yunanistan’a bağlanmasını önlediği gibi, hem Türklerin hem Rumların can güvenliğini sağlamış meşru bir harekat olduğunu kaydetti. 

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada,  Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının yıl dönümü vesilesiyle Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın yaptığı açıklamalar değerlendirilerek,  Dendias’ın, bu açıklamayla Rum-Yunan ikilisinin tarihte bıraktıkları kara lekeyi unutturmaya, tarihi ve yasal gerçekleri çaptırmaya çalıştıklarına dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

 “Akritas Planı çerçevesinde Kıbrıs Türk halkına karşı Rum çetelerinin gerçekleştirdiği katliamlar, saldırılar sonucu 103 köyümüzü terk etmek zorunda kalmamız, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün bu katliamlar karşısındaki çaresizliği halen hafızalarımızdaki yerini korumaktadır.

Dendias, diğer tüm Yunan ve Rum yetkililer gibi, bu katliamlar hiç olmamış gibi davranmakta, bu şekilde tarihlerindeki bu kara lekeyi aklamaya çalışmaktadırlar.

Ada’yı Yunanistan’a bağlamak amacıyla Yunan cuntasının desteğiyle başlatılan darbe, Ada’da gerçekleştirilen tek işgal hareketidir. Kıbrıs Barış Harekatı, Ada’nın Yunanistan’a bağlanmasını önlediği gibi hem Türklerin hem Rumların can güvenliğini sağlamış meşru bir harekattır.

Dendinas’ın, Anavatan Türkiye’nin meşru müdahalesine ilişkin mesnetsiz iddiası, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin hiçbir kararında yer almamaktadır. Dendias’ın tüm çabasının, gerçekleri çarpıtmaya ve uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik olduğu görülmektedir.”

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıKıbrıs Barış Harekatı
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