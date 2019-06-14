Kıbrıs Barış Harekatı'na özel peç

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), Doğu Akdeniz’de ortaklaşa düzenlediği, Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma-2019 Davet Tatbikatı başarıyla sona erdi. Sondaj faaliyetleriyle suların ısındığı Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen tatbikat ile, Türkiye ve KKTC uluslarası sulardaki yetki alanlarına kararlılık mesajı verdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Fatih Sondaj Gemisi personeli hakkında tutuklama kararı çıkarması da tatbikatı önemli hale getirdi.

Gövde gösterisi

Kara ve deniz olmak üzere iki safhadan oluşan tatbikatta, kazazedeler başarıyla kurtarılırken; tatbikata katılan unsurların yoğunluğu da dikkati çekti. Genelkurmay Başkanlığı tarafından planlanan tatbikata, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Merkezi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye ve KKTC Arama Kurtarma Merkezleri ve arama kurtarma birlikleri katıldı. Tatbikata çok sayıda uçak, helikopter, farklı çapta gemi ve birlikler katıldı.

‘Ayşe tatile çıktı’

Milliyet'in haberine göre tatbikata katılan bir askerin üniformasındaki “patch” (peç) ayrıntısı ise dikkati çekti. Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir pilotta bulunan peç, 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı’nın çıkarma parolasına atıfta bulunuyor. İngilizce yazılı kabartmada, “Ayşe tatile çıktı” ifadesi yer alıyor. Kıbrıs adasının üzerine yerleştirilen savaş uçağının yanı sıra peçte, KKTC ile Türkiye bayrakları yan yana yer alıyor. Peçte kullanılan F-100 Super Sabre savaş uçağı, TSK’nın Kıbrıs Barış Harekâtı’nda sabit kanatlı hava gücünün bel kemiğini oluşturuyordu. Ayrıca peçi taşıyan pilotun isminin Ayşe olması da peçi daha anlamlı kılıyor.

Kaynak:CNN Turk