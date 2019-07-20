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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. Yıl Dönümü Nedeniyle Mersin’de Tören Düzenlendi

20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:05
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. Yıl Dönümü Nedeniyle Mersin’de Tören Düzenlendi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. 

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Deniz Yüzbaşı Mehmet Kiremit günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, bir öğrenci de şiir okudu. 

KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlangıç noktası olan Mersin'de bir kez daha bu günü kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türkleri için hayati bir harekat olduğunu vurgulayan İnanıroğlu, "Anavatan Türkiye'nin sıcak ilgisi, maddi ve manevi yardımları neticesinde etkin ve fiili garantörlük hakkını kullanarak 1974 yılında gerçekleştirdiği harekat ile Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne kavuşmuş nihayetinde bağımsızlığını ilan ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurmuştur." diye konuştu. 

Rumların dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkleri ile bir anlaşmaya varmak gibi bir niyetleri olmadığını ifade eden İnanıroğlu, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Kıbrıs Türkleri yolumuza anavatan Türkiye'nin desteğiyle devam edecek ve uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayrı egemen bir devlet olduğu gerçeğini görmeleri ve ada üzerindeki haklarımızı korumak için var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının bugünlere ulaşmasında huzur ve güven içerisinde geleceğe umutla bakmasında en büyük desteği aldığımız, tek güvencemiz anavatan Türkiye'ye şükranlarımı arz ederim."

İnanıroğlu, tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andıklarını dile getirdi. 

Daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Kıbrıs İskele Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu.

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Kıbrıs Barış HarekatıMersinTÖRENHaberGündemKıbrıs
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