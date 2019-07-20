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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. Yılına Özel Video...

TC Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı dolayısıyla harekatın unutulmaz görüntülerinin yer aldığı bir video hazırladı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:33
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. Yılına Özel Video...

TC Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı dolayısıyla harekatın unutulmaz görüntülerinin yer aldığı bir video hazırladı. 
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı dolayısıyla MSB'nin Twitter hesabından "Kıbrıs'a 45 yıl önce barışı getiren, kardeşlerimize yönelik zulmü ve acıyı dindiren Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerimiz ile tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" notuyla paylaşılan videoda, harekata ilişkin tarihi görüntüler yer alıyor. 

Kıbrıs'ta yapılan zulme ve vatandaşların yaşadığı acılara yönelik görüntülerle başlayan videoda, 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı harekatla Ada'ya barışın getirilişi anlatılıyor. 
Video, "45'inci yılında; birliğin, barışın, istikrarın ve hiç bitmeyecek huzurun teminatı olmanın gururu ile..." mesajıyla son buluyor.

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Kıbrıs Barış HarekatıTC Milli Savunma BakanlığıVideoHaberGündemKıbrıs
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