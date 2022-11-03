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“Kıbrıs Barış Harekâtı dünya tarihinde örnek alınan bir harekât"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Van Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı ve Van’dan gelen Kıbrıs gazilerini kabulünde Barış Harekâtı'nın dünya tarihinde örnek alınan bir harekât olduğunu vurguladı.

03 Kasım 2022 Perşembe 18:28
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“Kıbrıs Barış Harekâtı dünya tarihinde örnek alınan bir harekât"



Tatar,  “Kıbrıs Barış Harekâtı sadece Kıbrıs’ın değil, dünya tarihinde örnek alınan bir harekât olmuş ve çeşitli askeri okullarda bir ders olarak okutulmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Ersin Tatar Van Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı ve Van’dan gelen Kıbrıs gazilerini kabul ederek görüştü.

Kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, gazilerin baş tacı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na işaret ettiği konuşmasında, “20 Temmuz bizim için bir dönüm noktasıdır” dedi.

Ersin Tatar, eğer Barış Harekâtı gerçekleşmemiş olsaydı Kıbrıs’ta tek bir Türk dahi kalmayacağını, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olmayacağını ifade etti.

Ersin Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burası büyük ihtimalle bir Yunan adası olacaktı. Türkiye Cumhuriyeti’nin o dönemdeki liderlerinin talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri adaya çıkarma yapmıştır. Mehmetçik, bir kahramanlık destanı yazmıştır. Kıbrıs Barış Harekâtı sadece Kıbrıs’ın değil, dünya tarihinde örnek alınan bir harekât olmuş ve çeşitli askeri okullarda bir ders olarak okutulmuştur. Mehmetçik, yıllarca direnen mücahit ve Kıbrıs Türkü ile birlikte 20 Temmuz günü bir tarih yazmıştır.  Bizim gazilerimize vatan borcumuz vardır. Kıbrıs Türk halkının kalbindeki yeriniz müstesnadır. Kıbrıs’taki Türk varlığının devamı için yeni siyasetimizi, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle büyün dünya ile paylaşıyoruz. Şimdiye kadar uluslararası baskı ve oyunlarla bizi tehlikeli bir sürece sokmak istediler. Biz, Rum-Yunan ikilisinin oyununa gelmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin dik duruşu, bütün bu oyunları bozmaktadır. Sizi, KKTC’de görmekten dolayı büyük bir memnuniyet duymaktayım.”

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarBarış HarekatıKKTC
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