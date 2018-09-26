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Kıbrıs bitkileri tıp dünyasına kazandırıldı!

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) ve Eczacılık Fakültesi önemli bir araştırmaya imza attı. Kuzey Kıbrıs’ta bulunan kekik, çiğ badem ile molohiyanın, mide hastalıkları ile kanser tedavisinde eczacılıkta kullanılabileceğini ortaya koyan çalışmalar yaptılar.

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:03
Kıbrıs bitkileri tıp dünyasına kazandırıldı!

Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin Kıbrıs Adasına özgü bitkilerin eczacılıkta değerlendirilmesiyle ilgili destek verdiği üç projenin mide hastalıkları ve kanser hastalıkların tedavisi üzerinde önemli bulgular gözlemlediği belirtildi. Yapılan çalışmalarda, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan kekikten elde edilen yağın mide hastalıklarına neden olan bakteriyi öldürdüğünü, Badem Yağı'nın kolon kanserini önleme ve metastazları engellemede etkili olduğunu, Molohiya bitkisinin ise kolon kanser hücrelerinde etkili olduğu saptandığı kaydedildi. Bitkilerin aynı zamanda ilaç sanayinin yanında kozmetik ürünlerinde de kullanılabileceği tespit edildi. Kuzey Kıbrıs’ta yaygın olan Thymus capitatus (kekik) türünün yağının eczacılıkta değerlendirilme olanakları ve DESAM Laboratuvarında yapılan in vitro analizlerle de Helicobacter pylori üzerinde etkili olduğu sonucuna varıldığı belirtildi. Yapılan çalışmada, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan bu kekik türünün gastrit ve duedonal ülserler, mide kanseri ve mide lenfomasında etken olarak bilinen Helicobacter pylori isimli bakteri üzerinde öldürücü etkisi olduğunu saptadı. Sonuçları uluslararası Pharmaceutical Biology dergisinde yayınlanan “Kuzey Kıbrıs Çiğ Bademlerinin Eczacılıkta Değerlendirilmesi” projesinde de yapılan analiz ve değerlendirmelerde Yedidalga Köyü kavrulmamış iç bademlerinden elde edilen badem yağının kolon kanserini önlediğini ve metastazları engellemede etkili olduğunu saptandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ise Kıbrıs’a özgü Molohiya bitkisinin kolon kanser hücrelerinde etkili olduğu belirlendi. Kıbrıs’ta yaygın olarak yetişen ve tüketilen Corchorus olitorius L. (Molohiya) bitki ekstraktının, primer ve metastatik kolon kanser türünde de anti-kanser etki gösterdiği, özellikle başka organlara da sıçrayabilen metastatik kanser hücrelerinde daha etkili olduğu saptandı. Araştırma sonuçları, Molohiya’nın potansiyel anti-kanser etkilerinin olduğunu ve ilerleyen yıllarda kolon kanseri tedavisinde potansiyel bir ilaç olarak kullanılabileceğini gösterdi. Bilim camiasında tartışmaya açılan endemik bitki çalışmaları kongre ve sempozyumlarda sunularak uluslararası dergilerde yayımlandı. Kıbrıs’a özgü bitkiler üzerinde yapılan çalışmalar raporlaştırılarak ileriye dönük çalışmalarda kullanılmak üzere Sağlık ve Tarım Bakanlığı’na sunulacak. Kıbrıs’ın doğasında yetişen bitkilerin tarımının yapılıp endüstri haline getirilerek önünün açılmasını hedefleyen çalışmalarda hem öğrencilerin eğitimi için hem de geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavilerinde materyal sağlamada etkin bir rol oynayabilecek bu bitkilerin canlı tutulması ve geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Ülkemizde çok önemli bir potansiyele sahip olan biyolojik çeşitliliğin gitgide azaldığına dikkat çekilen araştırmalarda, ülkemizdeki biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılabilmesi, gerek tarım ve gerekse ilaç sanayinde kullanımları açısından değerlendirilebilmesi için korunması ve araştırılması gerektiğinin altı çizildi. 

 

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BitkiKıbrısHaberKKTC
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Magusalı 2018-09-26 12:47:03

Bu araştırmaları yapanların isimlerini de lütfen yazınız ki KKTC de de böyle değerli kişilerin varlığı bilinsin.

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Magusalı 2018-09-26 13:45:48

Bu çalışmalar büyük maddi destek ile oluyor. Ancak ne yazık ki bizim devletimizin böyle bir katkısı yoktur. Üniversite ve araştırmacılar çok defa kendi bütçelerinden bu işleri yürütüyorlar. Kendilerini tanıyorum ve tebrik ediyorum.

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