"Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu almadım, alanlara asla 'iade edin' çağrısı yapmadım"

Mehmet Ali Talat, Twitter hesabından şöyle yazdı;

“Yok burada doğduğu için Kıbrıs pasaportu hakkıymış, yok zamanında Denktaş da öyle demiş (öncesinde hain ilan ettiği ve bizzat topladığı unutularak), yok seyahat özgürlüğü ve eğitimde kullanılırmış... İyi de sorun buralarda değil ki, sorun tutarlılıkta. Hem haklar hem ayrı devlet!”

“BEN ALMADIM AMA ALANLARI DA HİÇBİR ZAMAN KINAMADIM”

Öte yandan bir kişi Talat’ın paylaşımın altına yorum yaparak, Türkiye’de bulunan Sözcü gazetesi tarafından daha önce Talat’ın Kıbrıs pasaportu bulunan kişilere ‘iade çağrısı’ yaptığını iddia ettiklerini belirterek, konuya açıklık getirilmesini talep etti.

Talat, Sözcü gazetesinin haberi üzerine konuya açıklık getirerek, “Suiistimal ettiklerini söyledim ama asla iade edin demedim. Ben almadım, ama alanları da hiçbir zaman kınamadım” şeklinde cevap verdi.