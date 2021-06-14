Kıbrıs Cumhuriyeti, sigortalı Kıbrıslı Türkleri eziyor mu?

Çok farklı ve hiç yazmadığım bir konudan bahsedeceğim bugün…

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Tanyol Çeribaşı ile sohbet ettik…

Kimdir Tanyol Çeribaşı?

Emekli bir SBA polisidir…

SBA?

Efendim SBA “Egemen Üsler Bölgesi” anlamına gelen “Sovereign Base Areas”ın kısaltılmış halidir…

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Lefkoşalı Tanyol Çeribaşı evli ve iki çocuk babasıdır… 20 yıl önce çavuşluktan emekli oldu ve o gün bu gündür, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıslı Türk vatandaşlara uyguladığı haksızlıklarla kavga etmeyi” kendine adeta “görev” edindi.

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“İngiliz disiplini” diyebileceğim bir disiplin şekliyle, kovaladığı tüm davaların, konuların, yazışmaların belgelerini dosyalarda tutuyor.

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Gerçek bir barış ve çözüm sevdalısı aynı zamanda…

Peki neler anlatıyor?

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Dinleyelim:

Diyelim ki Kıbrıs Cumhuriyeti’nden maaş alan bir Kıbrıslı Türk, eğer eşi ile 1974’ten sonra evlendiyse, öldüğü zaman eşine maaşı ödenmiyor…

Bu konuda 2018’de bir Kıbrıslı Türk kadın dava açtı ancak ilk mahkemeyi kaybettikten sonra ileri gidilmedi.

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Meselenin içinde çok önemli Rum avukat da var… Achilleas Demetriadis…

Demetriadis, ünlü Louzidou davasını kazanan avukat…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Louzidou davasında karar verirken, “KKTC tanınmayacak ama Kıbrıslı Türk otoritelerin verdiği doğum, ölüm ve evlilik belgeleri tanınmak zorundadır.

Yani, Rum Yönetimi, anayasaya aykırı yasalar veya benzeri hukuki uygulamalarla, Kıbrıslı Türklerin helal hakkı olan bu hakkı vermeyi reddediyor.

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İkinci konuda Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın açtığı dava hala istinafta görüşülüyor.

İlk mahkemeyi sendika kaybetmişti.

Ancak istinafta kazanma olasılığı çok yüksek.

Neydi bu konu?

Kıbrıs Türk tarafında, yani Rum Yönetimi’ne göre, “işgal altındaki bölgede”, bir Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Kıbrıslı Türk, eğer bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evlenmişse, onlardan, Türk tarafında doğan çocuklarına doğum belgesi vermeyi kabul ediyor ama “kimlik” ve pasaport” vermiyor.

Anayasa’ya veya yasal uygulamaya göre, vermek zorunda…

Alttan giriyorlar, üstten çıkıyorlar ve annesi ve / veya babası Türkiyeli olan çocuklara pasaport ve kimlik vermiyorlar.

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Yargı bu konuda taraflı davranıyor.

Sadece Tanyol Çeribaşı değil, bir çok kişi bundan emin!

Çünkü korkunç siyasi baskı söz konusu!

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Zaten bu siyasi baskı, saydığımız bu tür hakların verilmesini engelliyor…

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Devam edelim.

2019 yılı Mart ayında Kıbrıs Cumhuriyeti bir uygulama başlattı.

Bu uygulamaya göre Güney’de, İngiltere’dekine benzer bir mahalle doktoru uygulaması başlatıldı.

Mağusa’da bir Kıbrıslı Türk doktor, Pile’de klinik açtı.

Örneğin Güney’de sigortalı olan Kıbrıslı Türkler, bu doktor aracılığı ile hastaneye sevk gibi durumlardan faydalanmayı sürdürdü ama tek bir doktor veya birkaç doktor yeter mi?

Yetmez.

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Ayrıca, Kuzey’de yaşayan sigortalı Kıbrıslı Türkler, bu uygulamadan hiç faydalanamıyor.

Diyelim ki, “tama, anlayışla karşıladık”…

Ama anlayışla karşılanacak bir durum yok çünkü sigortalılara ödenen maaşlardan ilk yıl yüzde 1,17, ikinci yıl ise yüzde 2,65 kesinti yapılıyor.

Parası ödeniyor ama hizmet verilmiyor!

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Rum Yönetimi yani Kıbrıs Cumhuriyeti, bu konuda bir vatandaşa mektup gönderdi ve “… Kuzey’de yaşadığınız için bu uygulamadan faydalanamayacaksınız. Maaşınızdan kesinti yapılmaya devam edilecek. Bir gün ‘özgür bölgelerde’ yaşamaya başlarsanız, bu hizmetten faydalanacaksınız” dedi.

Bu konu da mahkemeye taşındı. Dava açıldı.

Tanyol Çeribaşı, ayrıca Ombudsman’a da mektup yazdı.

Dava sonucu bekleniyor.

Ancak herkes çok iyi biliyor ki, Kıbrıs Cumhuriyeti bu davayı siyasi baskı olmazsa, asla kazanmaz.

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Ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin en büyük haksızlıklarından biri de şu:

30 Aralık 2020’de Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetimi bir karar aldı.

Ve 2020 yılından itibaren, bu yıl da dahil, en düşük sigortalı maaşının 710 Euro olmasına hükmetti.

Kıbrıslı Rum vatandaşlar içerisinde, sigortalı maaşı 710 Euro altında olan herkesin maaşı bu seviyeye çekildi. 2020 için de geriye dönük ödeme yapıldı.

Ancak Kıbrıslı Türklere bu hak tanınmadı.

Bu konu da büyük olasılıkla mahkemeye taşınacak.

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Ve Kıbrıs Cumhuriyeti, 65 yaşına gelen her kadın ve erkek vatandaşına, eğer başka hiçbir geliri yoksa, 400 Euro civarında maaş bağlıyor.

Tanyol Çeribaşı, 73 yaşındaki eşi için bu başvuruyu avukatı aracılığı ile yapmış durumda. Kazanırsa emsal teşkil edecek. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olup da hiçbir geliri olmayan Kıbrıslı Türkler de bundan yararlanabilecek. Ama şu anda yararlanamıyor.

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Son konu ise şöyle:

Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Sosyal Sigorta maaşı alan bir erkek şahıs, evliyse ve eğer eşi vefat ediyorsa; maaşı bir miktar yükseliyor… Yasa bunu yukarıda saydıklarımız gibi, tüm vatandaşlar için emrediyor… Bu konu da mahkemede…

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Peki Kıbrıs Cumhuriyeti’nden sigorta maaşı alan kaç Kıbrıslı Türk var?

Tanyol Çeribaşı’na göre 2 binden fazla, 3 bin civarında olabilir.

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Bu vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi adına, ciddi masraf yapılması gerekiyor.

Mahkeme masrafı.

KKTC devlet bunu yapar mı?

Yapmaz gibime geliyor!

Çünkü mevcut yürütmeden isteseler, sıcak bakan bir “bakan” olacağını sanmıyorum.

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Ama örgütlenmek şart…

Güney’de çalışanlar örgütlendi…

Tanyol Çeribaşı’na bu konuda ulaşmak isteyenler, 0533 862 2300 veya 0542 880 4752’yi arayabilirler.

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Yorum mu?

Hakkımızsa, alacayık, almalıyık!

Bizimkileri “egemen eşit devlet istiyoruz” dedikleri için eleştirebiliyorsak, Kıbrıslı Türklerden “vatandaşlarımız” diye bahseden Anastasiadis, haklarını da vermek zorundadır!