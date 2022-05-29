"Kıbrıs davası Türkiye ile yürütülen davadır"

Başkan Töre, Antalya temasları kapsamında Alanya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek Kıbrıs sorunu konusunda bilgiler aktardı.

Töre, burada yaptığı konuşmada Kıbrıs’ta bir çözümün önünde en büyük engelin Kıbrıslı Rumların zihniyetinden kaynaklandığına işaret ederek , Rumların bir çok kez sunulan kapsamlı çözüm konularını içeren referandum ve planlara ‘hayır’ dediğini anımsattı.

Töre, şunları kaydetti:

“Çünkü Rumlar devamlı Megali İdea peşindedir. Kıbrıs’ı bir Yunan adası, bir Helen adası olarak görmektedir. Ve bu bakış açıları ile Rumlar sürekli olarak Kıbrıslı Türklerle herhangi bir ortaklığı kabul etmemektedir. Ortak bir devlet anlayışına, ortak bir Kıbrıs anlayışına gelmemektedirler. Zaten, ‘biz Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görüyor, onları eşit halk olarak kabul etmiyoruz’ şeklinde cevapları olmuştur” dedi.

Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi bağımsız devletini ilan ettiğini söyleyen Zorlu Töre, bunun öncesinde uzun yıllar varoluş mücadelesi verdiklerini hatırlatarak; “Türk ordusunun adaya gelmesini 1878’den 1974’e kadar, 96 yıl bekledik. Çok uzun yıllar varoluş mücadelesi verdik. Ve sonunda, 1974 yılı 20 Temmuz şafak vakti, Rum-Yunan ikilisinin yapmış olduğu çılgınlıktan sonra Türk ordusu Kıbrıs’a geldi. Güney’deki Türkler kuzeye, güneydeki Rumlarda güneye göç etti. Karşılıklı nüfus transferi oldu ama nüfus transferinden sonra adada yine görüşmeler, müzakereler devam etti. Federasyon olamayacağı anlaşılınca biz federe devletten vazgeçtik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini kurduk. Kuzeyde Türk halkı, o kurtarılmış topraklar üzerinde bir milli devlet ilan etti.” dedi.

Dünya’da tanınmayan, ancak bağımsızlığını ilan eden bir çok ülke olduğuna işaret eden Zorlu Töre, KKTC’nin de Anavatan Türkiye dışında tanınmadığını ancak buna rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin var olmaya devam edeceğini söyledi.

“Bugün hala daha Rumların, ‘Kıbrıslı Türkler azınlıktır. Azınlık, çoğunluğun vereceği kararlara hükmedemez. Azınlığı biz eşit ortak yapamayız’ şeklinde yaklaşımları mevcut. Dolayısıyla Kıbrıslı Türkler olarak bize tek seçenek kalıyor. Kendi bağımsız devletimize, KKTC’ne sahip çıkmak. KKTC’ni yaşatmak, korumak, ileriye taşımak ve kökleştirmenin hepimizin görevi. Devletimizi yaşatmak ve daha ileriye götürebilmek için de Anavatan Türkiye’ye ile birlikte hareket etmeliyiz. Türkiye’nin desteği olmazsa olmaz. KKTC bağımsız devletini ilan ettikten sonra Anavatan Türkiye bizi tanımış ve bize maddi, manevi her türlü desteği sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedir. Dolayısıyla gelecek konusunda bir endişemiz yok” diye konuştu.

“ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ”

Çok dikkatli olmamız gerektiğine işaret eden Zorlu Töre, “Biz iyi niyetle Dünya’da barış olsun, Kıbrıs’ta barış olsun veya bölgede barış olsun’ derken emperyalist ve sömürgeci ülkeler niyetlerinden vazgeçmiyorlar. Rum-Yunan ikilisi de kendi milli idealleri olan Megali İdea hedefinden, Büyük Yunanistan hedefinden vazgeçmiyor. Kıbrıs’ı 12 adadan sonra, 13. ada yapmaktan vazgeçmiyorlar. Kıbrıs’ı bir Girit adası yapma hedefinden vazgeçmiyorlar. Kıbrıs Türk halkını da Batı Trakya Türkleri durumuna düşürmekten vazgeçmiyorlar. Aldanmamalıyız. Aldandığımız zaman sadece Kıbrıs Türk Halkının başına felaket değil, Türk Milletinin başına da büyük felaketler gelir” Dedi.

“YAŞADIĞIMIZ EKONOMİK PROBLEMLER ELBETTE ÇOK ÖNEMLİDİR. AMA DEVLET GİBİSİ YOKTUR. ÖZGÜRLÜKTEN VAZGEÇEMEYİZ...”

Zorlu Töre, son yıllarda tüm dünyayı da etkisi altına alan corona virüsten bir çok ülkenin olduğu gibi KKTC’nin de ekonomik ve sosyal sıkıntılar yaşadığını ancak tüm bu olumsuzlukları aşmak için mücadelenin devam ettiğini kaydetti.

Töre sözlerini şöyle sürdürdü; “KKTC, Anavatan Türkiye ile birlikte yoluna devam edecektir. Yaşadığımız ekonomik problemler elbette çok önemlidir. Sosyal sıkıntılar çok önemlidir. Ama devlet gibisi yoktur. Özgürlükten vazgeçemeyiz. Türk ordusundan ve Türkiye’den asla vazgeçemeyiz. Çünkü bunlar esaslarımız, kutsal değerlerimiz. Kutsal değerler bizim milli ve manevi değerlerimizdir. Milli ve manevi değerlerimize biz sahip çıkmazsak kendi kimliğimizi kaybetmiş oluruz. Bu her millet içinde böyledir. Hem milletin kendine göre, milli manevi değerleri vardır. Kıbrıs Türk Halkı da milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak ve Anavatan Türkiye ile birlikte yoluna devam edecektir.”

ÇOŞKUN

Alanya Gazeteciler Cemiyeti ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Gaye Coşkun da buradaki konuşmasında, Türkiye ve KKTC’nin halklarının bir ve beraber olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı mücadelesine daima destek verdiklerini dile getiren Çoşkun; “Kalbimiz sizinle. Uzakta değiliz. Hava açık olduğunda baktığımızda Kıbrıs’ı hem gözümüz, hem de kalbimizle görebilen bir şehirde yaşıyoruz. Meslektaşlarımızla daima Kıbrıs’ın mücadelesine, haklılığına ve dünya da eşit kabul görmüşlük noktasında mücadelesine destek veriyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından, Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye, Alanya Gazeteciler Federasyonu tarafından plaket taktim edildi.

Antalya temaslarını tamamlayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin bugün öğleden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönmesi bekleniyor.