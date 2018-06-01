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Kıbrıs denizleri yüzde 97.3 temiz

Kıbrıs’ın 113 kıyısı kontrol edildi ve 991 örnek alındı, bunların yüzde 98’i ‘iyi veya mükemmel kalitede’ bulundu.

01 Haziran 2018 Cuma 17:12
Kıbrıs denizleri yüzde 97.3 temiz

Avrupa 2017 deniz suyu kalite raporuna göre, Avrupa genelinde deniz suyu temizliği yaklaşık yüzde 89 olarak ölçülerek çoğu çevre kirliliğinden uzak Avrupa Birliği’nin en yüksek ve en sıkı ‘mükemmel’ kalite standartlarına ulaşıldı.

Hafta içi yayımlanan rapora göre Kıbrıs yüzde 97,3 oranla Lüksemburg (yüzde 100) ve Malta’dan (yüzde 98,9) sonra üçüncü sırada yer aldı. Kıbrıs’ı %95,9 ile Yunanistan izledi.

Kıbrıs’ın 113 kıyısı kontrol edildi ve 991 örnek alındı, bunların yüzde 98’i ‘iyi veya mükemmel kalitede’ bulundu.

Raporda, Avrupa genelinde geçen yıl 21.509’u AB28’de olmak üzere (yüzde 95,9) 21,801 bölge takip edildi.

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Vatandaş 2018-06-01 17:19:53

Lüksemburg'a deniz götürüp sonra da ölçüm yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Gariban Lüksemburglular ne kadar da fazla sevinmişlerdir. Dünya varolduğundan buyana olmayan denizi siz götürdünüz. Tebrik ederim !!!!!

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Vatandaş 2018-06-01 19:53:45

Lüksemburg'ta Deniz yok... Anlamadan beğenmemezlik yapmayın

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AS 2018-06-01 19:51:13

Hahaha zenginin kakası bile hijen. Derim size dinlemesiniz

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cansu 2018-06-01 18:53:13

hehe habere bak beş yıldızlı lağımlar denize akar bu nedenle en temiz olsa gerek

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Doğru Söz 2018-06-01 20:51:31

Lüksenbur'gun denizi olmadığı için en ufak bir deniz kirliliği de olamaz. Yalan mı! Ah ulan...

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Aklınızın içi 2018-06-01 21:24:07

Deniz olmadığı için en temiz deniz de orda

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Elif Nazli 2018-06-01 23:50:54

Siz saka misiniz? Haberi yazani cok tebrik ediyorum, Belcika deseniz neyse luksemburg da deniz ne arar ?

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Ali Ozdemir 2018-06-02 05:25:27

Gannavuri mi icdiniz? Luksemburg'da deniz ne arar ya guzum? Haaa, kuresel isinmadan dolayi eninde sonunda orayi su basacak zaten diye dusunduyseniz, bakin orasini bilemem.

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