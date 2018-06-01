Kıbrıs denizleri yüzde 97.3 temiz

Avrupa 2017 deniz suyu kalite raporuna göre, Avrupa genelinde deniz suyu temizliği yaklaşık yüzde 89 olarak ölçülerek çoğu çevre kirliliğinden uzak Avrupa Birliği’nin en yüksek ve en sıkı ‘mükemmel’ kalite standartlarına ulaşıldı.

Hafta içi yayımlanan rapora göre Kıbrıs yüzde 97,3 oranla Lüksemburg (yüzde 100) ve Malta’dan (yüzde 98,9) sonra üçüncü sırada yer aldı. Kıbrıs’ı %95,9 ile Yunanistan izledi.

Kıbrıs’ın 113 kıyısı kontrol edildi ve 991 örnek alındı, bunların yüzde 98’i ‘iyi veya mükemmel kalitede’ bulundu.

Raporda, Avrupa genelinde geçen yıl 21.509’u AB28’de olmak üzere (yüzde 95,9) 21,801 bölge takip edildi.