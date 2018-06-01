Kıbrıs denizleri yüzde 97.3 temiz

Avrupa 2017 deniz suyu kalite raporuna göre, Avrupa genelinde deniz suyu temizliği yaklaşık yüzde 89 olarak ölçülerek çoğu çevre kirliliğinden uzak Avrupa Birliği’nin en yüksek ve en sıkı ‘mükemmel’ kalite standartlarına ulaşıldı.
Hafta içi yayımlanan rapora göre Kıbrıs yüzde 97,3 oranla Lüksemburg (yüzde 100) ve Malta’dan (yüzde 98,9) sonra üçüncü sırada yer aldı. Kıbrıs’ı %95,9 ile Yunanistan izledi.
Kıbrıs’ın 113 kıyısı kontrol edildi ve 991 örnek alındı, bunların yüzde 98’i ‘iyi veya mükemmel kalitede’ bulundu.
Raporda, Avrupa genelinde geçen yıl 21.509’u AB28’de olmak üzere (yüzde 95,9) 21,801 bölge takip edildi.
Lüksemburg'a deniz götürüp sonra da ölçüm yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Gariban Lüksemburglular ne kadar da fazla sevinmişlerdir. Dünya varolduğundan buyana olmayan denizi siz götürdünüz. Tebrik ederim !!!!!
Lüksemburg'ta Deniz yok... Anlamadan beğenmemezlik yapmayın
Hahaha zenginin kakası bile hijen. Derim size dinlemesiniz
hehe habere bak beş yıldızlı lağımlar denize akar bu nedenle en temiz olsa gerek
Lüksenbur'gun denizi olmadığı için en ufak bir deniz kirliliği de olamaz. Yalan mı! Ah ulan...
Deniz olmadığı için en temiz deniz de orda
Siz saka misiniz? Haberi yazani cok tebrik ediyorum, Belcika deseniz neyse luksemburg da deniz ne arar ?
Gannavuri mi icdiniz? Luksemburg'da deniz ne arar ya guzum? Haaa, kuresel isinmadan dolayi eninde sonunda orayi su basacak zaten diye dusunduyseniz, bakin orasini bilemem.