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Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı Taşçı: "Yasakçı zihniyeti kınıyoruz"

Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı Yıltan Taşçı, yönetmen, yazar ve tiyatrocu Yaşar Ersoy’un 2019-2020 sezonunda Devlet Tiyatroları’nda sahneleyeceği “Yangın Yerinde Kabare” oyununun sakıncalı bulunarak yasaklandığını belirterek, “Böylesine bir sansür, böylesine bir yasak kabul edilebilir bir şey değildir” ifadelerini kullandı. 

16 Ağustos 2019 Cuma 12:08
Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı Taşçı: "Yasakçı zihniyeti kınıyoruz"

Yazılı açıklama yapan Taşçı, Yaşar Ersoy’un “Yangın Yerinde Kabare” oyununun yasaklanmasının yanında sanatçılardan oluşan “Repertuar Kurulu”nun lağvedilmesi ve yerine, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından atanacak olan bürokratlardan oluşacak “Edebi Komite” oluşturulmasını eleştirdi. 
Taşçı, “Ersoy’un oyununun yasaklanması ve sanatçılardan oluşan Repertuar Kurulu’nun lağvedilmesi kararları sonrasında UBP-HP hükümetinin atadığı Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür’ü kınıyor, sanata ve sanatçıya saygı göstermesini diliyoruz” dedi.
Yaşar Ersoy’un ve yıllar içerisinde sansüre ve yasağa uğramış tüm sanatçıların yanında olduklarını belirten Taşçı, bu ve buna benzer özgürlükleri kısıtlayan hareketler karşısında duracaklarını kaydetti. 

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