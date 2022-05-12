“Kıbrıs Efsaneleri” konulu Öykü Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan törene Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bakanlık bürokratları, yarışma jürisi, dereceye giren öğrenciler ile aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Dereceye giren öğrencilere kazandıkları cihaz ödüllerinin yanında, jüride yer alan İsmail Bozkurt’un “Yusufcuklar Oldu Mu?”, Şevket Öznur ile Ali Nesim’in “Kıbrıs Efsaneleri” ve Hikmet Afif Mapolar’ın “Günce -1 ” isimli kitapları ile Telsim’in Eğitim Bakanlığıyla 10 yıl boyunca birlikte düzenledikleri kompozisyon yarışmasının katalogları da hediye edildi.

Tören, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur’un konuşmaları ile başladı.



Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık olarak çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik yarışmalar düzenlediklerini anlatarak, her branşta yarışmalar düzenlemeyi planladıklarını kaydetti ve bu yarışmaların eğitime katkısı olduğuna inanç belirtti.

Ülkede yazı sanatının çok iyi örnekleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bu topraklarda yetişen insanlar illa ki, fikirleri ile görgüleri ile vizyonları ile dünyaya ulaşacaklardır” dedi.

Kariyer sitesi kurma planından da bahseden Çavuşoğlu, “Önümüzdeki dönemde Milli Eğitim Bakanlığı olarak, gerek ülke içinde gerekse ülke dışında başarılı olmuş tüm Kıbrıslı Türklerin videolarını çekip bir kariyer sitesine koyup onların hayat hikayelerini ve başarılarını paylaşmak ve bu topraklarda doğan çocuklara umut olmalarını, örnek olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ülke gençlerini yukarı çıkarmak için hep çalışacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Telsim’e ve kısa öykü yarışmasının düzenlenmesine katkı koyan ve yarışmaya katılan herkese teşekkür etti.



Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar konuşmasında, öykü yarışması ile ülkenin ne kadar büyük cevherlere sahip olduğunu gördüklerini vurguladı.

Jürinin değerlendirmede çok zorlandığını ifade eden Tanpınar, bu eserlerin birkaç yıl biriktirilerek kitaplaştırılacağını kaydetti.

Tanpınar, yarışmaya katılan gençlere, öğretmenlerine ve velilerine teşekkür ederek sözlerine son verdi.



Törende, yarışma kapsamında verilen Hikmet Afif Mapolar Özel Ödülü dolayısıyla, Mapolar ailesi adına Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur konuştu.

Öznur, Hikmet Afif Mapolar’ı Kıbrıs Türk edebiyatının modernleşmesinde öncü bir isim olarak niteleyerek, “O olmasaydı belki bugün Kıbrıs Türk edebiyatının modernleşmesi de olmayacaktı” dedi.

Öykü yarışmasının jürisinde de bulunan Şevket Öznur, genç kuşaktan iyi yazarlar çıkacağı konusunda ümitli olduğunu vurguladı. Öznur sözlerine, Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim’e teşekkür ederek son verdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri, jüri üyelerine ise teşekkür belgeleri takdim edildi.

“Kıbrıs Efsaneleri” konulu kısa öykü yarışmasında 40 eserin yarıştığı ortaokul kategorisinde, Doğa International’dan Emir Kalabalık’ın “Geçmişe Açılan Kapı” adlı eseri birinciliğe; Türk Maarif Koleji’nden Zeki Zekican’ın “Gizemli Tepe” adlı eseri ikinciliğe ve Levent College‘den Lâl Borucu’nun “Ekmek Kokusu” adlı eseri üçüncülüğe layık görüldü.

54 eserin yarıştığı lise kategorisinde ise, Türk Maarif Koleji’nden Sude Peköz’ün “Lanetli Çoban ve Kraliçe” adlı eseri birinciliğe; Yakın Doğu Koleji’nden Densu Tatar’ın “St. Hilarion Kraliçesi Recina” adlı eseri ikinciliğe ve Türk Maarif Koleji’nden Fidel Reşat’ın “Ay Çeşmesi'nin Suyu” adlı eseri üçüncülüğe layık görüldü.

Hikmet Afif Mapolar Özel ödülünü ise “Gözyaşı Ormanı” adlı eseriyle Doğu Akdeniz Doğa Koleji’nden Reyhan Deniz Kara aldı.

Öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, yarışma jürisinde bulunan yazar İsmail Bozkurt, oyuncu Osman Alkaş, Türkçe Öğretmeni Tezel Muruz Dayı, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur ve Türkçe Öğretmeni Hatice Müezzinoğlu’na teşekkür belgeleri takdim edildi.