‘Kıbrıs Engelliler Merkezi’ binasının temeli atıldı

Dernekten yapılan açıklamaya göre; derneğin Sosyal dayanışmadan gündelik yaşama, eğitimden spora kadar hemen her alanda ülke engellerinin ortadan kaldırılabilmesi adına emek harcandığı belirtildi. Bu bilinçten hareketle hem engelli bireylere daha iyi hizmet verebilmek hem de kirada olan dernek birasının kira yükünden kurtularak dernek binasının daha ferah bir alana taşınması adına Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından verilen 1738 M2 arsaya 175 M2 üzerine kurulu ağır çelik yapı inşasına başlandığı açıklandı. Dernek merkezinin yeni hizmet binasına taşınması ile görme engelliler kütüphanesi, görme engelli bağımsız hareket yürüyüş parkurları, sanat kursları ve sosyal dayanışma hizmetleri daha ferah bir ortamda sunulabilme imkanına kavuşabilecek.

Binanın faaliyetlere başlaması ile empati projesinin hayata geçirilebilmesi için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan dernek Empati projesiyle ilgili şu bilgileri verdi; “Empati projesi, kapalı ve tamamen karanlık bir ortamda kurulu olan bir minyatür şehirdir. Yollar, caddeler, kaldırımlar, parklar, bahçeler, hatta Saray Önü Meydanı, Selimiye Camii, Bandabulya gibi Kıbrıs'a özgü detayların yer aldığı uygulamalı bu model ile misafirlerin empati yetileri hedef alınıyor.” Bugün engelli bireylerin çevrelerinde karşılaştığı tüm engellerin insanların eliyle ortaya çıktığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Kaldırımın üzerine arabasını parkeden vatandaş, kaldırımı planlayan yönetici ve mimar, projeler geliştiren mühendis, binalar yapan müteahhit, yani herkes empati duygusuyla hareket ederse, atılan adımlar da aynı bilinç doğrultusunda olacaktır.

İşte bu düşünceler sonucunda görme engelli rehberler eşliğinde dileyen herkes misafir edilecek ve inanıyoruz ki bu ziyaret akabine de hayatlarının geriye kalan dilimlerinde ciddi bir farkındalık oluşmuş olacaktır.” Dernek açıklamasında, ‘Empati Projesi’nin hayata geçirilebilmesi için ilk adım olarak dernek binasının tamamlanması gerektiğine dikkat çekilirken, gelinen aşamada temelin atıldığı ve iskelet yapısının tamamlanmak üzere olduğu açıklandı.