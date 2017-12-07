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Kıbrıs Erdoğan'ın ajandasında!

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina temaslarının gündeminde Kıbrıs konusu da yer alıyor...

07 Aralık 2017 Perşembe 13:45
Kıbrıs Erdoğan'ın ajandasında!
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan’a resmi ziyarette bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Atina Uluslararası Eleftherios Venizelos Havalimanı’nda, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve diğer ilgililer karşıladı.

Yunan Parlamentosu önündeki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bırakan Erdoğan, Yunan mevkidaşı Pavlopoulos tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. Ardından Erdoğan ile Pavlopoulos bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya gelecek. Erdoğan ve Çipras daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek ve heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da Batı Trakya’ya geçerek soydaşlarla bir araya gelecek.

Erdoğan’ın bugün başlayan ziyareti, ikili ilişkilerin her yönden ele alınmasının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasına imkan tanıyacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina temaslarının gündeminde Kıbrıs konusu da yer alıyor.

İki ülke yetkililerinin gündeminde ayrıca terörle mücadele ile ticaret, ekonomi, ulaştırma, enerji, turizm ve kültür alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi, azınlık konuları, Türkiye-AB ilişkileri ve göç konusundaki iş birliği de bulunuyor.

Türkiye ile Yunanistan’ın, İzmir ve Selanik arasında yük ve yolcu taşımacılığına yönelik feribot hattı, İstanbul-Selanik hızlı tren hattı ve İpsala-Kipi sınır bölgesinde ikinci bir kara yolu köprüsü inşası projeleri bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti iki ülke arasında 65 yılın ardından devlet başkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret niteliği taşıyor.

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