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Kıbrıs gazileri, son yolculuklarına uğurlandı

Kırklareli'nde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Gökerküçük'ün cenazesi toprağa verildi.

20 Ekim 2022 Perşembe 22:56
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Kıbrıs gazileri, son yolculuklarına uğurlandı



Gökerküçük için Pınarhisar ilçesi Poyralı köyünde askeri tören düzenlendi.

Gökerküçük'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında Poyralı Köyü Camisi'ne getirildi.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan Gazi Osman Turan, dualarla toprağa verildi.

71 yaşındaki Osman Turan, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi görüyordu. İhlas Vakfı'nda da uzun yıllar hizmet eden 2 çocuk 3 torun sahibi Turan bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Turan'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu Güzelyalı Merkez Camisi'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, askeri ve siyasi erkanın yanı sıra, gaziler, sevenleri, aile fertleri ve Eyüp Turan'ın mesai arkadaşları katıldı.

Osman Turan sevenlerinin hediye ettiği hatim ve dualarla Güzelyalı Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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