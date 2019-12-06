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Kıbrıs gazilerine madalya

06 Aralık 2019 Cuma 14:42
Kıbrıs gazilerine madalya

Van’da, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 40 gaziye törenle madalya verildi.
Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleriyle gazilere madalyalarını takdim etti.
Kocaeli’de ise Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 114 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.
Vali Hüseyin Aksoy, Valilik Akçakoca Toplantı Salonu’nda düzenlenen “Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni”nde konuşma yaptı.

Vali Hüseyin Aksoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs gazilerine verilen madalya ve beratları takdim etmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti topraklarında özgürce dolaşmalarını şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını vurgulayan Aksoy, bu vesileyle bütün şehitleri rahmetle andığını, gazilere şükranlarını sunduklarını ifade etti.
Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağının her noktada dalgalanması adına her nerede olursa olsun onlara verilen görevi geçmişte olduğu gibi bugün de en iyi şekilde yerine getirdiklerini vurgulayarak, “Bir sonraki kuşakların da getireceklerine olan inancımız tam.” dedi.

Program sonunda Vali Aksoy tarafından İzmit ilçesinde ikamet eden 114 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi.
(BRT/AA)

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Gazileri
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