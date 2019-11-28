Kıbrıs gazilerine madalya

Kars’taki 20 Kıbrıs gazisi için “Milli Mücadele Madalyası ve Beratı” takdim töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali Türker Öksüz, ödülleri onur ve mutluluk duyarak takdim ettiklerini belirterek, kardeş KKTC’nin, değerli gazilere böyle bir jestte bulunmasını önemli ve takdire değer bulduklarını vurguladı.

“Kıbrıs’ın sıkıntılarını yaşadınız, zorluklarına göğüs gerdiniz. Bu manada yaptıklarınız takdire değerdir”diyen Öksüz, gazilik mertebesine ulaşmanın gerçekten çok değerli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından 20 gaziye, Milli Mücadele Madalyası verildi.

Aksaray’da da 38 Kıbrıs gazisine,“Milli Mücadele Madalyası ve Beratı” takdim edildi.

Törende konuşan Vali Ali Mantı, gazilik ve şehitliğin toplumda en değerli unvan olduğunu söyledi.

Mantı, “Bu coğrafyada yaşamanın bedeli çok ağır. Çünkü dünyanın tam kalbindeyiz, geçiş noktasındayız. Bir takım şeri güçler sürekli ülkemizle ilgili planlar, projeler yapıyor. Ülkemizle ilgili tarihi ve stratejik hesaplamaları var. Onun için millet olarak hep birlikte ve beraber, birliğimizi ve dirliğimizi bozmadan, inancımızın, tarihimizin, toplumumuzun ve halkımızın bize yüklediği sorumlulukları yerine getirerek yaşamalıyız. Bu milletin bekasını ve geleceğini koruyup çocuklarımıza bu şehitlik ve gaza ruhunu en güzel şekilde bırakmak zorundayız” dedi.

Konuşmanın ardından, 38 Kıbrıs gazisine madalya ve berat takdim edildi.

Antalya’da da 104 Kıbrıs gazisine “Milli Mücadele Madalyası ve Beratı” verildi.

Törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1974’te düzenlediği barış harekatı sonucunda KKTC’nin kurulduğunu anımsattı.

Vali Karaloğlu, “Kuzey Kıbrıs, o barış harekatında canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimiz sayesindedir. Onun için size ne kadar teşekkür etsek, minnet duysak azdır” ifadelerini kullandı.

(BRT/AA)