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Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

Diyarbakır'da düzenlenen törenle Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 120 gaziye madalya ve beratları takdim edildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:08
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

Valilik koordinesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bütün şehitleri ve gazileri saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Güzeloğlu, Diyarbakırlı gazilerle bir arada olmaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Güzeloğlu, 45 yıl önce gerçekleşen bu harekatın hâlâ gündemde yerini koruduğunu ifade ederek, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın doğmasına neden olan ve çözümsüzlüğe terk eden zihniyet bugün hala küresel ölçekte egemendir. Geçmişte yaşananlardan ders almayanların gelecekte var olma şansı yoktur." Dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Diyarbakır İl Müdürü Halit Açar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine değinerek, bu sayede zulmün son bulduğunu belirtti.

Açar, "Bu mücadelede kararlıkla yer alan şehitlere, gazilerimize şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Siraç Ezer de Kıbrıs gazisi olarak bu törende madalya almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Ezer, "Konu vatan olunca şimdi de vatanımız, bayrağımız için her zaman mücadeleye hazırız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 120 gaziye madalya ve beratları takdim edildi.

Törene, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, kaymakamlar, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, askeri erkan, gaziler ve yakınları katıldı.

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Kıbrıs Gazileri
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