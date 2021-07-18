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Kıbrıs Göçmenler Birliği, eyleme katılım çağrısı yaptı

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18 Temmuz 2021 Pazar 12:38
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Kıbrıs Göçmenler Birliği, eyleme katılım çağrısı yaptı

Kıbrıslırum göçmenler Varosha-Maraş’ın Türk yönetiminde açılacağı ve sahiplerine geri dönme çağrısı yapılacağı iddialarına karşı büyük bir eylem organize ediyor.

Eyleme katılım çağrısı yapıldı

Kıbrıs Göçmenler Birliği, Mağusa Belediyesi ve Mağusalı göçmenlerle işbirliği içinde gerçekleştirilecek eylem için Kıbrıs çapında yerinden edilen herkese eyleme katılım çağrısı yapıldı.

Büyük eylem 19 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00’da Kıbrıs’ın güneyinde Mağusa Belediyesi Kültür Merkezi önünde yapılacak.

Kıbrıs Göçmenler Birliği yaptığı yazılı çağrıda amacın Türkiye’nin hukuk dışı yöntem ve eylemlerinden duyulan endişenin ifade edilmesi olduğunu dile getirerek “Mağusa kaybedilirse, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm için her türlü görüşme umudu sona erer ve kalıcı ve tehlikeli çıkmazlara gireriz” vurgusunda bulundu.

Kaynak:Gazedda

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Göçmenler Birliği
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