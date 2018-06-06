Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96658
ALTIN
189.501
DOLAR
4.5545
STERLİN
6.1002
EURO
5.3631
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Şahan, Recep İvedik 6'nın afişini yayınladı
Recep İvedik 6'nın afişi yayınlandı
banner34

"Kıbrıs halkı, ezilen halkların acısını yüreğinde hissediyor"

Kıbrıs Barış Konseyi heyeti, Birleşik Kıbrıs Partisi’ni ziyaret etti...

06 Haziran 2018 Çarşamba 16:23
"Kıbrıs halkı, ezilen halkların acısını yüreğinde hissediyor"

Fanis Hristodulu başkanlığındaki Kıbrıs Barış Konseyi heyeti, Birleşik Kıbrıs Partisi’ni ziyaret etti. 

BKP açıklamasına göre, BKP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs sorunu ve 10 Haziran Pazar günü Limasol’da Ağrotur İngiliz Üslerine karşı düzenlenecek barış yürüyüşü ele alındı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, BKP’nin 10 Haziran tarihinde yapılacak barış yürüyüşüne katılacağını, ülkemizde bulunan İngiliz Üslerinin sadece bize karşı değil, bölge ülkelerine karşı da tehdit oluşturduğunu belirterek, “Askersiz ve silahsız bir Kıbrıs istiyoruz” dedi. 

"KIBRIS HALKI, EZİLEN HALKLARIN ACISINI YÜREĞİNDE HİSSEDİYOR"

“Anglo Amerikan emperyalizminin Orta Doğuda işlediği cinayetlerin” yeni olmadığını vurgulayan İzzet İzcan, “Kıbrıs halkı ezilen halkların acılarını yüreğinde hissetmektedir” dedi.

Ağrotur İngiliz Üssü’nden kalkan savaş uçaklarının, Suriye ve Iraktaki sivil halkı bombalamasının kabul edilemez olduğunu belirten İzcan, “İnsan hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların, katliamlar karşısında suskun kalarak onay vermesi, utanç abidesi olarak karşımızda durmaktadır” dedi.

“BKP tüm işgallere karşı çıkmaya devam edecektir” diyen İzcan, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların birlikte yürüyüşünün doğru ve yerinde bir hareket olacağını vurguladı. 
 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalıer: "Omuz omuza çalışacağız"
Adalıer: "Omuz omuza çalışacağız"
Milli Eğitim Bakanı'na tepki
Milli Eğitim Bakanı'na tepki
“Devletin kuramadığı engelsiz birimini LTB’de kurduk”
“Devletin kuramadığı engelsiz birimini LTB’de kurduk”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim