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Kıbrıs'ı yazdı; tepki çekti

Hürriyet'te yer alan ve Kıbrıs'ı tanıtmaya çalışan gezi yazısı sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşti.

25 Eylül 2017 Pazartesi 11:00
Kıbrıs'ı yazdı; tepki çekti

Hürriyet'te yer alan ve Kıbrıs'ı tanıtmaya çalışan gezi yazısı sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşti. Başlığı ile dikkat çeken yazı sosyal medyada şehir efsanesine dönen ancak Kıbrıs'ta yayın bir tabir olmayan başlığı ile eleştirilerin odağına oturdu. 

Yazarın internet üzerinden derlediği bilgiler ile kaleme aldığı yazıda Kıbrıs'a gerçek bir dokunuş olmadığı gibi tek bir otelin reklamından ibaret olduğu da gözden kaçmadı. 

İşte o yazı;

"İşte yavru vatana ayak bastığınızda duymanızın muhtemel olduğu cümle budur. Tanımadan gülümseyen yüzlerin bir baş selamına eşlik edecek sohbeti çoğu kez böyle başlar… Siz de bir anda kapı komşunuzla konuşuyormuş rahatlığında yanıt verirken bulursunuz kendinizi. Çünkü Kıbrıs böyledir; bizdendir. Sanki yürüsek varacakmışız gibi yakındır… Akdeniz ikliminin nimeti sayesinde yılın neredeyse her ayı gidilebilecek cazibeye sahiptir. Gelin bu pazar şu bizim adaya uzanıverelim, bakalım neler çıkacak karşımıza sokaklarında?

En Güzel Şehir

Genellikle başkentler en güzel şehir kabul edilmez ama kuralı bozan yerlerden biridir Kıbrıs. Girne bence adadaki en ilgi çekici yer. Beşparmak Dağları ve sahil arasında kalması nereye baksanız insanı alıp götüren manzaralar hediye etmiş kente. 2 bin yıla uzanan bir tarihi var. Eski yapıları, hoş kafeleri, at nalını andıran limanı ile tam bir Akdenizli.

2300 Yıllık Batık

Girne Limanı’nın güzelim manzarasını izlemek için kaleye çıkmanız gerekir. İçinde tam 2300 yıllık bir batık gemiyle de tanışacaksınız. “Batık ticaret gemisi” her ne kadar hoş bir unvan olmasa da bu özelliğe sahip Akdeniz’in en eski 2. gemisi."

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Mustafa 2017-09-25 13:33:03

Kıbrısın naşkenti girne deil lefkoşadır.. bilin istedim

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