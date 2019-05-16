Kıbrıs İlim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na Öğrenci Kabulüne Başladı

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs İlim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı bünyesindeki Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 2019-2020 akademik yılı itibariyle öğrenci kabulüne başlayacak.

Programın eğitim-öğretim dili Türkçe olacak. Eğitim liderliği, eğitim planlaması, araştırma yöntemleri ve eğitim denetimi gibi dersler ağırlıklı olarak verilecek.

Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Program’ından uzmanlık belgesini alarak mezun olacak öğrenciler bu alanda mesleklerini icra edebilecekleri gibi, akademik yaşamlarını da sürdürülebilecek.

Ayrıca, erken kayıt yaptıran öğrenci adayları yüzde 75’e varan burslardan yararlanabilecek. Erken kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adaylarının [email protected] adresine e-mail göndererek başvurularını yapması gerekiyor.